¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Îà¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤á£Ô¥·¥ã¥Ä¤¬ÊªµÄ¡Ö³Î¼¹ºÆÇ³¤À¡×ÊÆÊóÆ»
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£Ó£Î£Ó¤ÎÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡Ö£Î£Ï£Ô¡¡£Å£Ì£É£Ô£Å¡×¡Ê¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤È½ñ¤«¤ì¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÂÇ·âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µåÃÄÆâ¤ÇÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Ö£Í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼¤È¤Î³Î¼¹¤òºÆÇ³¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼È¯¸À¤ò¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡££²¿Í¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÉþÁõ¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¶ÛÄ¥¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈãÈ½¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
à£²¿Í¤ÎÌäÂêá¤È¤Ï¡¢»ö¶ÈÉôÄ¹¤Î¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼»á¤¬º£µ¨¤Î¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤¤À®ÀÓ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÆ¤Ó¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÌá¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤Îµå³¦¥È¥Ã¥×£±£°¤Ë¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤É¤ÈÄãÉ¾²ÁÈ¯¸À¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¥Ü¥é¥¹»á¤âÉÔ²÷´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Îà¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤£Ô¥·¥ã¥Äá¤Ï¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÌµ¸À¤Î¹³µÄ¤È¤â¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÍèµ¨¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤È¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÆâ¤Ç¤ÎÌò³ä¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÈ¿¹ü¿´¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤È¼ç¼´¤Î³Î¼¹¤À¤±¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£