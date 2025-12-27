女優の天海祐希がテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。主演映画「緊急取調室 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ」の撮影中に一番恥ずかしかったＮＧを明かした。

動画内の企画で行われていたゲームに負け、罰ゲームで「一番恥ずかしかったＮＧ」について「（撮影現場で）スーツを着て準備をしてたんですけど。スーツのパンツとジャージーのパンツの丈ぐあいと細みぐあいが、あと色合いも似てたのよ」と始めた天海。

「それで（出番）言われたと思って上着て、シュッて（現場に）行ったらなんか楽だなって思って。フッて見たら『あれ！？ジャージーじゃん！！』」とスーツとジャージーを間違えてしまったというＮＧを告白。

共演者の田中哲司が「気をつかって『かっこよかった』って言ったけど、ダサかったです」と言い、笑いを誘った。

スーツにしわが入らないようにするために、休憩時間にジャージーにはき替えていたという天海。しかし、共演者がはき替えてないことを知ると「はき替えてないんですか！？うそでしょ！？衣装さんが一生懸命アイロンかけてくれてるやつを！」と驚いていた。