Ç¯Ëö¤äÀµ·î¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¤Ç¡¢27Æü¤«¤é¸òÄÌµ¡´Ø¤Îº®»¨¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö¤­¤ç¤¦¤«¤éºÇÂç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¡£½éÆü¤Î¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢¥­¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È²þ»¥¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÇîÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é¤ÎÎó¼Ö¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢µ¢¾ÊµÒ¤é¤¬½Ð·Þ¤¨¤¿²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÂçºå¤«¤éµ¢¾Ê¡Ë¡ÖÌÀÆü¡¢·»¤Î·ëº§¼°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Í§Ã£¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£¤«¤é¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤È¡×

¡Êº´²ì¤«¤éµ¢¾Ê¡Ë

¡ÖÀµ·î¤Ï¤¤¤È¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤Ö¡×

¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ï¤¤¤ï¤¤³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¡×

¡ÊÂçºå¤«¤éµ¢¾Ê¡Ë¡Ö¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤È²ñ¤¦¡£²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤­¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×

JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶å½£¿·´´Àþ¤Ï¤­¤ç¤¦¤¬²¼¤ê¤Î¥Ôー¥¯¤Ç¡¢U¥¿ー¥ó¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¡¢1·î3Æü¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

°ìÊý¡¢¶õ¤ÎÊØ¤Ï¼¯»ùÅç¤ËÅþÃå¤¹¤ëÊØ¤Ï28Æü¤¬¥Ôー¥¯¤Ç¡¢U¥¿ー¥ó¤Î¥Ôー¥¯¤Ï1·î3Æü¤È4Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

