Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）「めっちゃイケメン」エクステ装着前ショット披露「新鮮」「雰囲気全然違う」と反響
【モデルプレス＝2025/12/27】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演しているきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が12月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。エクステを装着する前の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「ラヴ上等」出演ギャル「めっちゃイケメン」エクステ装着前
きぃーちゃんは「エクステつける前」とコメントを添え、ボブヘアーでのセルフショットを投稿。「メンズのアウター借りてめっちゃイケメンだった」とスタジアムジャンパーを羽織った姿で、「寝坊して30分で家出たのに」とも付け加えている。またもう1枚の同じポーズでのショットでは「アホ毛がパヤパヤです」とも茶目っ気たっぷりに付け加えている。
この投稿は「惚れた」「髪短いのも似合う」「新鮮」「雰囲気全然違う」「クールビューティー」「パヤパヤ可愛い」などと反響を呼んでいる。
きぃーちゃんは、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
