エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が27日までにX（旧ツイッター）を更新。中国が、訪日客を6割まで減少させるよう旅行会社に指示していたとの報道を受け、私見をつづった。

中国当局は中国国内の旅行会社各社に対し、ビザ申請数を減らし、訪日旅行客をそれまでの約6割まで減らすよう指示していたなどと複数のメディアが報じている。共同通信によると、中国の旅行業界関係者らの情報として、11月後半に「日本の治安悪化」を理由に指示があり、今月になると来年3月まで同じ対応を取るよう指示があったという。

フィフィは25日の更新でこの件に言及。「中国政府が国内の旅行会社に対し、日本への旅行者を6割にまで減少させるよう指示。指示が出されたことについては、口外しないように注意も…こんな事をしたところで、白タクや違法民泊など、中国人観光客に依存していた方々が嘆くだけ、日本国民は快適な国内旅行が楽しめると歓喜しております」と述べた。

この投稿に対し「『旅行者を10倍にするぞ』って言われたほうが脅威がでかそうですねw」「6割じゃなくて10割に何故しない？」「なにが6割なんだ、ゼロにしろ」「なんだ 4割しか減らしてくれないのか」「ゼロでなんの問題もないです！」「もう訪日は禁止しろ！」「6割とか中途半端なこと言ってんなと思いませんか？」などとさまざまな声が寄せられている。