双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。双子の成長を想像し、溢れる思いを馳せています。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子の成長に思い馳せ「双子ってどんな感じですか？」フォロワーに問いかけ 経験談集まる「双子にしかない絆があるみたい」





翔子さんは、双子と共に満喫したクリスマスが過ぎて「一気に年末の空気になりましたね！」と感慨。「ダブル抱っこもなかなかつらい重さに」「弟くんがまた耳餃子になっててびっくり」「お兄ちゃんは毎日ずーっとニコニコしてママを見ます」と、双子の日々を伝えています。









そして「双子、まだお互いを全然認識してないから」「自分たちが双子、相手が兄弟、ていつわかるんだろう」と自問。「いつか仲良くふたりで遊んだりするのかな」「けんかしたりするのかな」「ふたごで良かった！ってなるのかな」「楽しみだなあ」と、どんどん膨らむ思いを明かしています。









そんな翔子さんは「双子 のおかあさん いますか？」「双子ってどんなかんじですか？」とフォロワーに問いかけ。フォロワーからは「Boys もうすぐ二人で笑い合うようになりますよ」「二人でケラケラ笑ってたのは不思議でした」「物心ついた時から自分が双子だって認識してた気がします」「うちは3ヶ月位からお互いペチペチしてました」「一日中2人で遊んで勉強も2人でしてます」「支援センター行くと、双子いいですよってママに話しかけられます」「双子にしかない絆があるみたいです」など、さまざまな体験談が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】