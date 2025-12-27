°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢´ñÈ´¤ÊÈ±¿§±£¤·¤ÆÄ«¥É¥é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¡Ö¹õ¤¤¥¿¥ª¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò´¬¤¤¤Æ¡×
ÇÐÍ¥°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ê33¡Ë¤¬27Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªTOKYO¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°ëÂ¼¤ÏNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Ç¡¢ÍÂ¼²Í½ã±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¤ò±é¤¸¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤ò¼Í»ß¤á¡Ö4²ó¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©·ë¹½½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Åö»þ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥´¡¼¥¹¥È¡×¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡ÖËÍ¡¢Åö»þ¥é¥¤¥À¡¼½ª¤ï¤ê¤Î¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¡£¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÈ¾Ê¬¹õ¡¢È¾Ê¬¶âÈ±¤ÎÈ±·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡ÖÄ«¥É¥é¤¬¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥º¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¹õ¤¤¥¿¥ª¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤â¹õÈ±¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¥Ê¥¤¥Ä¤¬¡Ö¥¿¥ª¥ë¤¸¤ãÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥Ä¥é¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ç¹õ¤¤¥¿¥ª¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£