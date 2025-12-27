¡È³Ø½¬¥°¥ëー¥×¡É¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÅê»ñ´«¤á¤é¤ì¡ÄÌó380Ëü±ß¤Îº¾µ½Èï³²
½©ÅÄ»Ô¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤éÅê»ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢¤ª¤è¤½380Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄÅì·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½©ÅÄ»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤Ïº£Ç¯10·î¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÅê»ñ²ñ¼Ò¤Î³Ø½¬¥°¥ëー¥×¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ¾¾è¤ëÁê¼ê¤È¥é¥¤¥ó¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Åê»ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ»ñ»º´ÉÍý¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤Ë215Ëü±ß¤òÁ÷¶â¤¹¤ë¤È¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤Ï»ñ»º¤¬2000Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬½Ð¶â¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¼ê¿ôÎÁ¤äÀÇ¶â¤È¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ164Ëü±ß¤òÍ×µá¤µ¤ìÁ÷¶â¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ379Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£