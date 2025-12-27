¡Ö°ìÂÎ²¿¤òÆÉ¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¾Ð¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¡×¹ÃÉÜFW»°Ê¿ÏÂ»Ê¤Î·ÀÌó¹¹¿·¥³¥á¥ó¥È¤¬º£Ç¯¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ï27Æü¡¢FW»°Ê¿ÏÂ»Ê(37)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»°Ê¿¤Ï²áµî¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¹ÃÉÜ¤Ë½êÂ°¡£º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç31»î¹ç2ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç1ÆÀÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¹¹¿·¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇËèÇ¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢º£²ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌµÀ¤Ë¶õµ¤¤ÎåºÎï¤Ê¾ì½ê¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼Ö¤òÁö¤é¤»Ã©¤êÃå¤¤¤¿¾®Ê¥Âô¤Î¥«¥Õ¥§¡£¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÁ´Éô½Ð¤»¤¿¤Î¤«¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤¡¡£¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥Ã¥¥ê·Ï¤À¤Ê¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤Ê¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@vfk_official)¤Ë¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿!!!!!¡×¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡×¡Ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ý¥¨¥Þ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ÀÌó¹¹¿·¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤µ¤ó¤Ú¡¼¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¹¥¤¤À¡×¡Ö°ìÂÎ²¿¤òÆÉ¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ó¤À»ä¤Ï!¾Ð¡×¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¥³¥á¥ó¥È¡×¡Ö¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¿´²º¤ä¤«¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼°û¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¥Ý¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï³§¤ó¤Ê¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»°Ê¿¤Ï²áµî¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¹ÃÉÜ¤Ë½êÂ°¡£º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç31»î¹ç2ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç1ÆÀÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¹¹¿·¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇËèÇ¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢º£²ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌµÀ¤Ë¶õµ¤¤ÎåºÎï¤Ê¾ì½ê¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÁ´Éô½Ð¤»¤¿¤Î¤«¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤¡¡£¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥Ã¥¥ê·Ï¤À¤Ê¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤Ê¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@vfk_official)¤Ë¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿!!!!!¡×¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡×¡Ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ý¥¨¥Þ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ÀÌó¹¹¿·¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤µ¤ó¤Ú¡¼¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¹¥¤¤À¡×¡Ö°ìÂÎ²¿¤òÆÉ¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ó¤À»ä¤Ï!¾Ð¡×¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¥³¥á¥ó¥È¡×¡Ö¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¿´²º¤ä¤«¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼°û¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¥Ý¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï³§¤ó¤Ê¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
#¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ#·ÀÌó¹¹¿·— ¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ (@vfk_official) December 27, 2025
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
/#»°Ê¿ÏÂ»Ê Áª¼ê
¡À
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/YKIySUH3PX#vfk pic.twitter.com/uZeLVw0m0v