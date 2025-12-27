東京VのGK飯田雅浩が山口にレンタル加入「山口のゴールは自分が守り抜きます。期待していて下さい」
レノファ山口FCは27日、東京ヴェルディからGK飯田雅浩(25)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなり、東京Vと対戦する公式戦には出場できない。
東京都出身の飯田は東京Vジュニアユースから青森山田高、国士舘大を経て2023年に東京Vトップチームへ。昨季はヴァンラーレ八戸に期限付き移籍した。
今季はカマタマーレ讃岐にレンタル加入。J3リーグ戦34試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK飯田雅浩
(いいだ・まさひろ)
■生年月日
2000年10月5日(25歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
185cm/85kg
■経歴
東京V Jrユース-青森山田高-国士舘大-東京V-八戸-東京V-讃岐
■出場歴
J3リーグ:41試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:3試合
■コメント
▽山口側
「レノファ山口FCに関わる全ての皆様、初めまして飯田雅浩です。
レノファ山口FCを昇格させる為に覚悟を持って来ました。
今までレノファ山口FCというチームを築き上げてきた方々への敬意を忘れず、このエンブレムに誇りを持って闘います。
山口のゴールは自分が守り抜きます。
期待していて下さい。」
▽東京V側
「ヴェルディファミリーの皆さんお久しぶりです!
ヴェルディにとって苦しいシーズンだったと思いますが、毎試合魂のこもった試合を見て自分自身を奮い立たせていました。
全試合をDAZNで観ていますがヴェルディのファン・サポーターの応援はどのチームよりも響いています。
自分は来年も期限付き移籍で経験を積む決断をしました。
いつかヴェルディのエンブレムを胸に、ホーム味の素スタジアムでプレーする事を1つの目標に、成長した姿を見せれる様に自分自身と戦ってきます。
引き続き東京ヴェルディと飯田雅浩の応援よろしくお願いします!!」
▽讃岐側
「カマタマーレ讃岐に関わる全ての皆様、1年間熱い応援ありがとうございました!
自分自身の力不足を感じるシーズンになりました。
しかし、どんな状況でも選手と共に戦ってくれるサポーターの皆様はとても心強い存在でした。
選手だけではなく、監督、コーチはもちろん、ストレスなく試合が出来る様に動いてくれているマネージャーやフロントスタッフ、朝早くから夜遅くまでクラブハウスにいるトレーナー、そしてボランティアスタッフの全ての方々に感謝しています。
結果が出ていなくても信じて自分を使い続けてくれたヨネさん、ジョンソンさん、清水GKコーチにも本当に感謝しています。
また、勝てていない時期に1番悔しいはずの勇介君と快晟の2人が自分に声をかけ続けてくれていました。千田マネージャーを含めたGKチームのみんなにも感謝を伝えたいです。
讃岐のエンブレムを背負って1年間戦えた事は自分にとって誇りです。
またどこかで会いましょう!
1年間ありがとうございました!」
東京都出身の飯田は東京Vジュニアユースから青森山田高、国士舘大を経て2023年に東京Vトップチームへ。昨季はヴァンラーレ八戸に期限付き移籍した。
今季はカマタマーレ讃岐にレンタル加入。J3リーグ戦34試合に出場した。
●GK飯田雅浩
(いいだ・まさひろ)
■生年月日
2000年10月5日(25歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
185cm/85kg
■経歴
東京V Jrユース-青森山田高-国士舘大-東京V-八戸-東京V-讃岐
■出場歴
J3リーグ:41試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:3試合
■コメント
▽山口側
「レノファ山口FCに関わる全ての皆様、初めまして飯田雅浩です。
レノファ山口FCを昇格させる為に覚悟を持って来ました。
今までレノファ山口FCというチームを築き上げてきた方々への敬意を忘れず、このエンブレムに誇りを持って闘います。
山口のゴールは自分が守り抜きます。
期待していて下さい。」
▽東京V側
「ヴェルディファミリーの皆さんお久しぶりです!
ヴェルディにとって苦しいシーズンだったと思いますが、毎試合魂のこもった試合を見て自分自身を奮い立たせていました。
全試合をDAZNで観ていますがヴェルディのファン・サポーターの応援はどのチームよりも響いています。
自分は来年も期限付き移籍で経験を積む決断をしました。
いつかヴェルディのエンブレムを胸に、ホーム味の素スタジアムでプレーする事を1つの目標に、成長した姿を見せれる様に自分自身と戦ってきます。
引き続き東京ヴェルディと飯田雅浩の応援よろしくお願いします!!」
▽讃岐側
「カマタマーレ讃岐に関わる全ての皆様、1年間熱い応援ありがとうございました!
自分自身の力不足を感じるシーズンになりました。
しかし、どんな状況でも選手と共に戦ってくれるサポーターの皆様はとても心強い存在でした。
選手だけではなく、監督、コーチはもちろん、ストレスなく試合が出来る様に動いてくれているマネージャーやフロントスタッフ、朝早くから夜遅くまでクラブハウスにいるトレーナー、そしてボランティアスタッフの全ての方々に感謝しています。
結果が出ていなくても信じて自分を使い続けてくれたヨネさん、ジョンソンさん、清水GKコーチにも本当に感謝しています。
また、勝てていない時期に1番悔しいはずの勇介君と快晟の2人が自分に声をかけ続けてくれていました。千田マネージャーを含めたGKチームのみんなにも感謝を伝えたいです。
讃岐のエンブレムを背負って1年間戦えた事は自分にとって誇りです。
またどこかで会いましょう!
1年間ありがとうございました!」