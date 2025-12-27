¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡×Ì¾¸Å²°DF¹ÔÆÁ±Í¡¢Ä¹Ìî¤Ø¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤Ë
¡¡ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ï27Æü¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëDF¹ÔÆÁ±Í(21)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÜÀÒ´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ÔÆÁ¤ÏºòÇ¯7·î¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇÄ¹Ìî¤Ë½êÂ°¡£º£µ¨¤ÏJ3¥ê¡¼¥°Àï17»î¹ç¤Ç1ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤âÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
