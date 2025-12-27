¿·Ç¯¤ò¤¤ì¤¤¤Ê»Ñ¤Ç ¡¡¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤ÎŽ¢¼ã¤»§Ëà¤Î·²ÁüŽ£¤òº´Æ£ËÉ¿å¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢À¶ÁÝ
¡¡¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼ã¤»§Ëà¤Î·²Áü¡×¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÀ¶ÁÝ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ã¤»§Ëà¤Î·²Áü¡×¤Ï¡¢ËëËö¤Î1865Ç¯¤Ë»§ËàÈÍ¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ØÇÉ¸¯¤·¤¿Î±³ØÀ¸19¿Í¤ÎÁü¤Ç¡¢¹â¤µ¤ÏÌó12¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£À¶ÁÝ³èÆ°¤Ï¹â½êºî¶È¼Ö¤ä¹â°µÀö¾ôµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¶ÁÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·úÊª¤ÎÊä½¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦º´Æ£ËÉ¿å¤Ç¡¢2012Ç¯¤«¤éËèÇ¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº´Æ£ËÉ¿å¡¦¾¾»³ÆÁµ×¿¦Ä¹¡Ë
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¼¯»ùÅç¤ÎÎ¦¤Î¸¼´Ø¸ý¤ËÎ©¤Ä¡Ö¼ã¤»§Ëà¤Î·²Áü¡×¡£¿·Ç¯¤â¤¤ì¤¤¤Ê»Ñ¤ÇÍøÍÑµÒ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£