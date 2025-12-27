µÈÅÄ¡¢½÷»ÒÀé¥á¡¼¥È¥ë¤âÂåÉ½Æþ¤ê¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢Ìî¡¹Â¼¤â¸ÞÎØ¤Ø
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï27Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç2°Ì¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¡Ê¼÷¹¡Ë¤¬1Ê¬14ÉÃ66¤ÇÆüËÜÏ¢ÌÁ¤ÎÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿¤ÎºÇ¹â°Ì¡ÖSS¡×¤ò¾å²ó¤ê¡¢500¥á¡¼¥È¥ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¸ÞÎØÂåÉ½¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´û¤ËÂåÉ½¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬1Ê¬14ÉÃ53¤Ç2Ï¢ÇÆ¡£»³ÅÄÍü±û¡ÊÄ¾ÉÙ¾¦»ö¡Ë¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÌî¡¹Â¼ÂÀÍÛ¡ÊÇî»ü²ñ¡Ë¤¬1Ê¬45ÉÃ26¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢SS¤Ë¼¡¤°ÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿S¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ½éÂåÉ½¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏºÇ½ªÆü¡Ê28Æü¡Ë¤ÎÁ´¶¥µ»½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£