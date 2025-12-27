Ê¡»³²í¼£¡¢±Ç²è»£±Æ¤Î¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û¤Ç¥Ó¥¶¤ò¿½ÀÁ¡Ä»Å»ö¤òÊ¹¤«¤ì²¿²ó¤â¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×
Ê¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤ÈÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤¬26Æü¸á¸å9»þÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÊ¡»³²í¼£¡ßÂçÀôÍÎ¡¡Ä¶¡ª¡ªÃÆ´Ý2¿ÍÎ¹in¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¡£Ê¡»³¤¬±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝFIRST LOVE¡Ý¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ó¥¶¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÂçÀô¤¬¡ÖºÇ¶á¤ÎÊ¡»³¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¤Õ¤Ó¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»£±Æ¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤Ç¥Ó¥¶¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂçÀô¤Ï¡Ö¥Ó¥¶¤ò¼è¤ë¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ëº£¡¢¸·¤·¤¤Ìõ¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡ËÂç»È´Û¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢ÌÌÃÌ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ê¡»³¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ÏÂç»È´Û¤ËÌÌÀÜ¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥Ç¥Ü¥é¡ÊÌÚÂ¼Â¿¹¾±é¤¸¤ëºßÆü¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û»²»ö´±¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¸Ä¼¼¤Ç¤Í¡Ø¤è¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»Å»ö¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤°¤é¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂçÀô¤Ï¡ÖÌÈµö¤Î¹¹¿·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÌÌÀÜ´±¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤â¤Î¤Î1¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ë¡Ê¿½ÀÁ¼Ô¤¬¡Ë¥º¥é¡¼¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡¢¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢¸å¤í¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÊ¡»³¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø²¿¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¡£²¿¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤Æ¤ëÌõ¤Ç¤¹¤è¡£³§¸«¹¸«¡¢FBI¡Ê¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¤ÇÊ¡»³¤¬±é¤¸¤ëFBIÆÃÊÌÁÜºº´±¡Ë¤Ï¤Í¡£¤Ç¡¢¡Ø»Å»ö¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤ï¤±¡£¡Ø»Å»ö¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÂçÀô¤¬ÂçÇú¾Ð¤·¤¿¡£
Ê¡»³¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ø²¿¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ø»Å»ö¤Ï¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¤À¡Ù¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÂçÀô¤¬¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ê¡»³²í¼£¤¬¸å¤í¤Ë¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤Æ¿Í¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢²¿²ó¤â¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ê¡»³¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡£²¿ÅÙ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤À¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡¡FIRST LOVE¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡ØWhat¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ã¤Æ²¿²ó¤â¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£