エドワーズが名乗りも…代替試合は行われず

サウジアラビアの首都リヤドで27日に夜に行われる予定だった、ボクシング前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）とIBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）の一戦が前日夜に突然中止となった。寺地戦の代替試合は行われないが、元世界王者が“代役”に名乗りを上げていた。

ガルシアが公開計量後に体調を崩し、寺地の挑戦は幻に。「ザ・リング」によるとガルシアは入院した。現地26日の前日計量では寺地が51.94キロ、ガルシア（メキシコ）も51.66キロ。クリアした2人は握手を交わし、意気込みを語っていた。

寺地は27日になって自身のインスタグラムを更新し「今日の試合中止になりました。期待してくれてる方沢山居たのに残念です」と無念の心境を記した。一方、元WBC世界フライ級王者のチャーリー・エドワーズ（英国）は、寺地戦の中止を受けて自身のインスタグラムで「さあ行くぞトゥルキ。代役としてショーを救う準備はできているぜ！ 荷物も準備万端だ！」と投稿。運営を担うサウジアラビア総合娯楽庁のトゥルキ・アラルシク長官にアピールした。

ただ、寺地戦の代替試合は行われないことが決定。プロ戦績21勝（7KO）2敗の実績を持つエドワーズは、これを受けて無念の投稿もしていた。

リング誌はガルシアのマネージャーを務めるショーン・ギボンズ氏のコメントを紹介。計量後、食事をした後に体調を崩したという。「全てが順調だった。今朝、ウィリバルドは素晴らしい計量を見せてくれた。2日目のセレモニーも行い、全て物事は順調に進んでいた。何が原因かは分からないが、胃の調子が悪かった。胃の調子を診てもらったが、とにかく良くないようだ」と、生じた問題を説明していた。

寺地にとってガルシア戦は再起戦で、3階級制覇に挑む一戦だった。勝利すればIBF以外の主要3団体で同級王座に就く“バム”ことジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）との4団体統一戦の可能性もあったが、実現は遠のいた。



