今春センバツで１９年ぶりの優勝を成し遂げ、夏の甲子園では１７年ぶりに８強入りした横浜（神奈川）が２７日、横浜市内の同校で今年の活動を納めた。

＊ ＊ ＊

激動の２０２５年が終わっていく。今年の高校野球シーンは、横浜なしに語れないだろう。

「横浜一強」を掲げる中、有言実行の今春センバツ制覇。今春の関東大会準決勝・専大松戸戦での公式戦２７連勝ストップ。夏の神奈川大会準々決勝の平塚学園戦、「あと１球」で試合終了の場面から阿部葉太主将の右翼フェンス直撃のサヨナラ２点二塁打で逆転勝ち。夏の甲子園準々決勝・県岐阜商戦での４点差を追いつく粘りから、「内野５人シフト」を２度敷く意地の采配も、延長１１回にサヨナラ負け。

そして新チーム発足、神奈川王者に輝き、乗り込んだ秋季関東大会準々決勝。専大松戸に２−４での惜敗−。

村田浩明監督にとって、どんな１年だっただろうか。

「第三者的な視点で春から秋までの過程を見てみると、本当に激闘続きだと感じたんですが、長いようで、一瞬で過ぎ去っていくような１年でした。自分にとってもすごくたくさん、学べた１年。選手には感謝の気持ちでいっぱいです」

対戦校が「打倒・横浜」で目の色を変えてくる中、正々堂々とぶつかり合った。激しい夏を経て、新チームをまたイチから作り直した。

「仕事が尽きない年でした」と言い、こう続けた。

「１つ１つの大会へ、仕事で言うと１つ１つ、甲子園優勝という契約をしっかりもらえる準備をやって、臨むようになったんです。届かなかったら、『契約するために何が足りなかったのかな』と考えるようになりました。それまでは『勝ちたい、勝ちたい』がずっと先行していたんです。考え方を変えてから、『甲子園優勝という契約をするためには、野球だけじゃないな』と気づくことができました。コンディション調整、選手への言葉がけ…それを学べた１年になりましたね」

変化のきっかけは、どういうものだったのか。

「企業経営や組織運営について、興味があっていろいろ調べてみたんです。成功した企業人の方は、１つ１つの契約を結ぶために、丁寧に物事を進めている。そして一番大切なのは、人と人なんだなというのも、あらためて理解しました。甲子園優勝という、誰もが契約したいものがある。でも、１校だけしか契約できない。そこへ、どうアプローチをしていくべきか」

そのためにも、秋の布陣は過去の話。絶えず人を動かし、チームを動かしてきた。

「秋春夏、季節が変われば、起用する選手も全く違ってきます。この冬は春に向けて、夏に向けて、選手やチームを変える大切な時期です。まず一度解体して、もう一度可能性を見る。すごい選手が９人集まったから、強い組織が生まれるとは限らない。人のことを考えられる、元気がある、冷静になれる…いろいろ考えて、ピッチャーは何人、コーチャーには誰か、ベンチ入りさせたいのは…と適材適所で考えたい。それも経営と一緒だと思います」

来年１月３０日、センバツ選考委員会が開かれる。関東８強の横浜は当落線上にある。

「可能性がある限り、信じて練習していきます。そういう気持ちで練習できるのは、チームが強くなるチャンス。しっかりやっていきたいなと思います。我々は、やるしかないので」

２０２６年の横浜ナインは、どんなシーンを描いてくれるのだろうか。一生懸命を突き詰めた者にだけ、熱きドラマは訪れる。（編集委員・加藤 弘士）