Æâ¤«¤é³°¤ØÂçÉý¤Ë¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¡ª¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤Î¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤Ï¼Ð¹Ô¤Ç²áÂÕ¶â¤ÎÀ©ºÛ
¡¡Ìµ½ý¤Î£²Ï¢¾¡¤Ç¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡¦£Ç£±¡ÊÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¡Ê·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë¡¢Éã¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë¤Ëµ³¾è¤·¤¿¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤¬²áÂÕ¶â¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¡££Ê£Ò£Á¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤ÏÆâ¥é¥Á±è¤¤¤ÎÃæÃÄ£·ÈÖ¼ê¤ÇºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¿ÊÏ©¤¬Á´¤¯³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¾»³µ³¼ê¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Î»Ä¤ê£²£°£°¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç¶¯°ú¤Ë³°¤Ø¿ÊÏ©¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¡£³°Â¦¤Ë¼Ð¹Ô¤·¤¿¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Î¥Á¥§¥»¥é¡¼¥Ç¤Î¿ÊÏ©¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¿¤á¡¢²áÂÕ¶â£±Ëü±ß¤ÎÀ©ºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÇÏ¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ï¿ù»³±¹¼Ë¤ÎÇÏ¡Ê¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡Ë¤Ç£²Ãå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Êº£Ç¯¤Ï¡Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤±¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÇÏ¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤·Á¤ÇµÓ¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¤«¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢Ä´¶µ¤Ç¤â¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¿·ÇÏ¤Ï½ÅÇÏ¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»²¹Í³°¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÇÏ¾ì¤Ç¤â¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤À´Ë¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ê¼«¿È¤Ïº£Ç¯£Ç£±¡¦£³¾¡¤Ç¡Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¤ÇÏ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¢¤·¤¿¡ÊÍÇÏµÇ°¤Ï¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥éµ³¾è¡Ë¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×