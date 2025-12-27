½ÕÆü¡Ø¤¸¤Ð¤»¤ó¡ÙÂÔË¾¤ÎSP¡¡ÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¤Ç¶Ã°Û¤Î¥í¥±8»þ´ÖÄ¶¤¨¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡BS¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢27Æü¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤Ç¼«Ê¢¤»¤ó¤Ù¤íSP¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¶Ã°Û¤Î¥í¥±8»þ´ÖÄ¶¤¨¡ªÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¤Ë¸þ¤«¤¦
¡¡·ÝÇ½³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤òÆÍ¤ÃÁö¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¶ÀáÌó¤ò´Ó¤¯¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦½ÕÆü½Ó¾´¤¬¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤³¹¤Ç¼«Ê¢¤Î1000±ß¤òÍ½»»¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¤»¤ó¤Ù¤í¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¶ãÌ£¤Ë¶ãÌ£¤ò½Å¤Í¤ë¥ê¥¢¥ë¤»¤ó¤Ù¤í¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢ÄÌ¾Î¡È¤¸¤Ð¤»¤ó¡É¡£Àè½µ20Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó2¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÈÖÁÈ½é¡¦ÂÔË¾¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËÅÔÆâ¶á¹Ù¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü¤¬¸þ¤«¤¦Àè¤Ï¡¢Åß¤ÎÆüËÜ³¤¡ÖÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¡×¡£Å·Á³¤ÎÀ¸äÇ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÙ»³ÏÑ¤òÍ¤·¡¢500¼ïÎà¤Ë¤âµÚ¤ÖÍÍ¡¹¤Êµû²ð¤¬³Í¤ì¤ë³¤¤Î¹¬¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬É¹¸«µù¹Á¤Ç³Í¤ì¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ö¥ê¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É¹¸«¤¦¤É¤ó¡¢É¹¸«µí¡¢É¹¸«¥«¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¡¢³¤¤È»³¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ÎÊõ¸Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëËÌÎ¦¥°¥ë¥á¥¿¥¦¥ó¤Ç¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü¤Ï¤É¤ó¤Ê¡É¤¸¤Ð¤»¤óÅ¹"¤Ë½ä¤ê¹ç¤¦¤Î¤«¡£
¢£ÊüÁ÷ÆâÍÆ
ÁÈ½é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÅß¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î½¸¤Þ¤ë¥°¥ë¥á¥¿¥¦¥ó¡¢ÉÙ»³¸©¡¦É¹¸«»Ô¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü¤¬Â¤ò»È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÅ¹¤òÃµ¤¹¡£¤¸¤Ð¤»¤óÅ¹¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÙ»³ÏÑ±Û¤·¤ËË¾¤àÎ©»³Ï¢Êö¤òÈ¯¸«¡£»×¤ï¤ÌÀä·Ê¤Ë¤¢¤Î½ÕÆü¤â´¶Æ°¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë³¹Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡£¼Â¤ÏÉ¹¸«»Ô¤ÏÆ£»ÒÉÔÆóÍº¡ÊA¡ËÀèÀ¸¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡£½ÕÆü¤â¶½Ê³¤·¡¢Æ£»ÒÉÔÆóÍº¡ÊA¡ËÀèÀ¸¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ë¡Ê¡©¡Ë¡£³¹¤Î¿Í¡¹¤Ë¤âÊ¹¤¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤ËË¬¤ì¤¿¤¸¤Ð¤»¤óÅ¹¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÅ¹¤Ê¤Î¤«¡£
¢£½ÕÆü½Ó¾´
¥·¡¼¥º¥ó1¡¦2¹ç¤ï¤»¤ÆÌóÈ¾Ç¯´ÖÊüÁ÷¤·¤¿¤À¤±¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÇ¯ËöÆÃÈÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤Ï¡£¤µ¤¹¤¬¤¸¤Ð¤»¤ó¡¢BS¥Æ¥ìÅì25¼þÇ¯µÇ°ÈÖÁÈ¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ»ë³¦¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤Ê¡£Âç¤¤¤ËÎÉ¤·¡ª¡ª
¢£ÃæÂ¼ÂóÇÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
1»þ´ÖSP¤Ç¤ÏÈÖÁÈ½é¤È¤Ê¤ëÃÏÊý¥í¥±¤ò´º¹Ô¡ªÉáÃÊ¤ÏÅÔÆâ¶á¹Ù¤ÇÄ¹¤¯Êâ¤¤¤Æ¤â3»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï7»þ´Ö°Ê¾å¤â³¹¤òÊâ¤²ó¤ê¡¢¥í¥±»þ´Ö¤Ï8»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¥í¥±½ª¤ï¤ê¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊâ¿ô·×¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í25000Êâ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¥í¥±¤ò¡¢½ÕÆü¤µ¤ó¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥¿¥Õ¤µ¡©¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢É¹¸«¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´ÎÏ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÉ¹¸«¤Î´¨¥Ö¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀäÉÊ¤ÎÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¡¢¿´²¹¤Þ¤ë½Ð²ñ¤¤¡¢½ÕÆü¤µ¤ó¤ÎÊ³Æ®¤ÈÉ¹¸«¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿1»þ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¶Ã°Û¤Î¥í¥±8»þ´ÖÄ¶¤¨¡ªÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¤Ë¸þ¤«¤¦
¡¡·ÝÇ½³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤òÆÍ¤ÃÁö¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¶ÀáÌó¤ò´Ó¤¯¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦½ÕÆü½Ó¾´¤¬¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤³¹¤Ç¼«Ê¢¤Î1000±ß¤òÍ½»»¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¤»¤ó¤Ù¤í¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¶ãÌ£¤Ë¶ãÌ£¤ò½Å¤Í¤ë¥ê¥¢¥ë¤»¤ó¤Ù¤í¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢ÄÌ¾Î¡È¤¸¤Ð¤»¤ó¡É¡£Àè½µ20Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó2¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÈÖÁÈ½é¡¦ÂÔË¾¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£ÊüÁ÷ÆâÍÆ
ÁÈ½é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÅß¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î½¸¤Þ¤ë¥°¥ë¥á¥¿¥¦¥ó¡¢ÉÙ»³¸©¡¦É¹¸«»Ô¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü¤¬Â¤ò»È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÅ¹¤òÃµ¤¹¡£¤¸¤Ð¤»¤óÅ¹¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÙ»³ÏÑ±Û¤·¤ËË¾¤àÎ©»³Ï¢Êö¤òÈ¯¸«¡£»×¤ï¤ÌÀä·Ê¤Ë¤¢¤Î½ÕÆü¤â´¶Æ°¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë³¹Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡£¼Â¤ÏÉ¹¸«»Ô¤ÏÆ£»ÒÉÔÆóÍº¡ÊA¡ËÀèÀ¸¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡£½ÕÆü¤â¶½Ê³¤·¡¢Æ£»ÒÉÔÆóÍº¡ÊA¡ËÀèÀ¸¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ë¡Ê¡©¡Ë¡£³¹¤Î¿Í¡¹¤Ë¤âÊ¹¤¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤ËË¬¤ì¤¿¤¸¤Ð¤»¤óÅ¹¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÅ¹¤Ê¤Î¤«¡£
¢£½ÕÆü½Ó¾´
¥·¡¼¥º¥ó1¡¦2¹ç¤ï¤»¤ÆÌóÈ¾Ç¯´ÖÊüÁ÷¤·¤¿¤À¤±¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÇ¯ËöÆÃÈÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤Ï¡£¤µ¤¹¤¬¤¸¤Ð¤»¤ó¡¢BS¥Æ¥ìÅì25¼þÇ¯µÇ°ÈÖÁÈ¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ»ë³¦¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤Ê¡£Âç¤¤¤ËÎÉ¤·¡ª¡ª
¢£ÃæÂ¼ÂóÇÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
1»þ´ÖSP¤Ç¤ÏÈÖÁÈ½é¤È¤Ê¤ëÃÏÊý¥í¥±¤ò´º¹Ô¡ªÉáÃÊ¤ÏÅÔÆâ¶á¹Ù¤ÇÄ¹¤¯Êâ¤¤¤Æ¤â3»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï7»þ´Ö°Ê¾å¤â³¹¤òÊâ¤²ó¤ê¡¢¥í¥±»þ´Ö¤Ï8»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¥í¥±½ª¤ï¤ê¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊâ¿ô·×¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í25000Êâ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¥í¥±¤ò¡¢½ÕÆü¤µ¤ó¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥¿¥Õ¤µ¡©¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢É¹¸«¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´ÎÏ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÉ¹¸«¤Î´¨¥Ö¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀäÉÊ¤ÎÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¡¢¿´²¹¤Þ¤ë½Ð²ñ¤¤¡¢½ÕÆü¤µ¤ó¤ÎÊ³Æ®¤ÈÉ¹¸«¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿1»þ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª