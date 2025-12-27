ÇµÌÚºä46¡¦±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡ÖMerry Xmas¡×¡¡5´üÀ¸Âç½¸¹ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹S¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡Ê20¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£5´üÀ¸Âç½¸¹ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖMerry Xmas¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÇµÌÚºä46¡¦5´üÀ¸Âç½¸¹ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤Æ¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÃ¯¤¬´ë²è¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤¬¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÎÞ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡×¡Öº£Ç¯°ì¤ÎÌþ¤µ¤ì¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£