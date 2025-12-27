Àî¸ý½ÕÆà¡¢ÁÄÊì¤Î»àµî¤òÊó¹ð¡¡Æ±»þ´ü¤Ë°¦¸¤¤âÅ·¹ñ¤Ø¡Ö¤³¤³¤í¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡Ê30¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ»£±ÆÃæ¤ËÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÆ±¶¿¡ÉÀî¸ý½ÕÆà¡õ³ýÅç¤ß¤º¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Àî¸ý¤Ï¡¢24Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤Î³ýÅç¤ß¤º¤¡Ê21¡Ë¤È¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦ÌÜ¤Ë±Ç¤ê¤É¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó²áÂ¿¤ÇSNS¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯¤¤»þÂå¤Ë¾ï¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ï ¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ´¶¤¸¤¿¤½¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È¤½¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö»£±ÆÃæ¤ËÂç¹¥¤¤ÊÁÄÊì¤ÈÁêËÀ¥¢¥à¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤³¤í¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤±¤É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¥ã¥¹¥È¸½¾ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¤Î´Ä¶¤ÇºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ì¤¿¤³¤È»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤Î¤³¤³¤í¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤Ä¤Å¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Àî¸ý¤Ï7·î¤Ë¤â¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢°¦¸¤¡¦AMU¡Ê¥¢¥à¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬Å·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ß¤º¤¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¤³¤³¤Ë¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹ºê¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡£Èþ¿Í¤À¤Ê¤¡¡¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÆ±¶¿¡É³ýÅç¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤«ÃÈ¤«¤¯¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯Ëö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òµ¤¸¯¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª»Å»ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Ï¡¼¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤À¤è¡×¡ÖÀî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤âÄ¹ºê¤ÎÊõ¡ª»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤ÎÈþ½÷¤Ç¤¹!!¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
