¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ê50¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¼«¿È¤Èº£Ç¯ÅÙ¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¡¦³ÝÉÛ²íÇ·OB²ñÄ¹¡Ê70¡Ë¤¬¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿³ÝÉÛ»á¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅÂÆ²Æþ¤ê¤òµÇ°¤¹¤ë¥Þ¥°¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡¼³ÝÉÛ¤µ¤ó¡¼¡×¡ÖÌîµå¤Ïºå¿À¤Ç¤¹¤Í¡¡³ÝÉÛ¤µ¤ó¡×¡ÖµÈÂ¼¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ï¥ª¡¼¡¡³ÝÉÛ¤µ¤ó¤ÈÃÎ»ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡À¨¤¤¡ª¡×¡Ö¿ä¤·Æ±»Î¤Î°®¼ê¡¼¡ª¡ª´ò¤·²á¤®¤ë¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£