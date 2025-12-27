¡Ö10¥«·î¤ÎÍÄ»ù¡×¤È¡Ö37ºÐ¤ÎÊì¿Æ¡×¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«⋯»³¾®²°¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Û¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤¤ÎÉ×ÉØ¤ò½±¤Ã¤¿¡ÖÊ¢¤ò¤¹¤«¤»¤¿·§¡×¤Î»Ä¹ó¡Ê³¤³°¤Î·§»ö·ï¡¦Ê¿À®30Ç¯¡Ë
¡¡·§¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ð¸³¤â½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤âÈá·à¤ÏËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥æ¡¼¥³¥ó½à½£¤Î¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿»³¾®²°¤Ç¡¢37ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ÈÀ¸¸å10¥«·î¤ÎÍÄ»ù¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤¹·§½±·â»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£°ÛÊÑ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÊ¢¤ò¤¹¤«¤»¤¿·§¡×¤¬¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£ÊõÅç¼Ò¡Ø¥¢¡¼¥Ð¥ó·§¤Î¶¼°Ò¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Êì»Ò¤¬»¦¤µ¤ì¤¿·§»ö·ï
¡¡2018Ç¯11·î¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤ËÀÜ¤¹¤ë¥«¥Ê¥À¤Î¥æ¡¼¥³¥ó½à½£¤Ë¤¢¤ë»³¾®²°¤Î¤½¤Ð¤Ç¡¢37ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤È10¥«·î¤ÎÍÄ»ù¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï¡¢ÎÄ¤«¤éµ¢¤ëÅÓÃæ¤ÇÁ°Êý¤«¤é¶î¤±¤Æ¤¯¤ë¥Ï¥¤¥¤¥í¥°¥Þ¤ò¼Í»¦¡£¤½¤Î¸å¡¢»³¾®²°¶á¤¯¤Î¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÊ»Ò¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖ»þÍÑ¤ÎÈ¯¿®µ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡£²¦Î©¥«¥Ê¥Àµ³ÇÏ·Ù»¡¡Ê¥«¥Ê¥À¤Î¹ñ²È¡¦Ï¢Ë®·Ù»¡¡Ë¤¬¡¢¶áÎÙ¤ÎÄ®¤«¤é¤ª¤è¤½400¥¥í¤âÎ¥¤ì¤¿¤³¤Î»³¾®²°¤ØÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤ËÊì»Ò¤È¤â¤É¤âµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¡»à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿Êì»Ò¤Ï¡¢»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò·§¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤ËÁø¤Ã¤¿É×ÉØ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¼íÎÄÌÜÅª¤ÇÂÚºß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸Ð¶á¤¯¤Î»³¾®²°¤ò¹ØÆþ¡£µÙ²Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ï¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿µÙ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï»ºµÙ´ü´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½3¥«·îÁ°¤«¤é¤³¤Î»³¾®²°¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É×ÉØ¤È¤â¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢À¸³è¤Î·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤Ç¡¢·§¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤â½½Ê¬¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¡¢·§³²¤Ø¤Î·Ù²ü¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤ÎÈá·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«¥Ã¥×¥ë¤¬·§³²¤Ç»àË´
¡¡»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿Ç¯¤Î¥«¥Ê¥ÀËÌÅìÉô¤Ï¡¢½é²Æ¤Î»þ´ü¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¨Àá³°¤ì¤Î´¨ÇÈ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Áú³²¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤ÎÇÀºîÊª¤¬ÉÔºî¤À¤Ã¤¿¡£¿¹ÎÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢·§¤¬¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¥É¥ó¥°¥ê¤ä¥¯¥ë¥ß¤Ê¤É¤¬ÉÔºî¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÅßÌ²Á°¤ËÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿¥Ï¥¤¥¤¥í¥°¥Þ¤¬»³¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊì»Ò¤¬Áø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥¤¥í¥°¥Þ¤ÎÂ¾¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥¯¥í¥¯¥Þ¤Ê¤É¤âÀ¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·Ù»¡¤È¥æ¡¼¥³¥ó½à½£´Ä¶¶É¤¬¡¢¸½ºß¤â°ú¤Â³¤Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï2023Ç¯10·î¤Ë¤â¡¢¥Ð¥ó¥Õ¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥Ï¥¤¥¤¥í¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
