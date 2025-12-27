プロボクシングWBA・WBC・IBF世界ヘビー級統一王者のオレクサンドル・ウシク選手が日本時間27日、自身のインスタグラムを更新。同日にサウジアラビアで行われるスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手が出場する大会グラフィックの前で自身が写った画像をストーリーズに投稿しました。

その大会は、サウジアラビア最大のエンターテインメントフェスティバル「リヤド・シーズン」の一環で行われる「The Ring V: Night of the Samurai」。井上選手の他、中谷潤人選手ら日本人トップボクサー数名が集結し試合を行います。

今回画像を投稿したウシク選手は、過去に世界ヘビー級初となる4団体統一王者に輝いた選手で、現在はWBA・WBC・IBFと3団体のヘビー級のベルトを保持しています。アメリカのボクシング専門誌「ザ・リング」が選定するパウンド・フォー・パウンド(PFP)では、2位の井上選手を超えて1位に君臨しています。

ウシク選手が投稿した画像には、井上選手と対戦相手のアラン・ピカソ選手(メキシコ)のイラストが描かれた大会グラフィックの前で自撮りしたような構図となっており、サウジアラビアの総合娯楽庁(GEA)のトップを務めるトゥルキ・アル・シェイク長官に向けて「ARIGATO@turki」の言葉も添えています。