ÀÅ²¬¤Î¡Ö¸Å¹ë¥Ð¥¹¡×3·î°úÂà¤Ø Âç°æÀîïÄÆ»¡ÖÆüËÜÍ£°ì¤Î¶è´Ö¡×¤Î³«ÄÌ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì ¤ªÊÌ¤ì¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ
1990Ç¯¤ËÆ³Æþ
¡¡Âç°æÀîïÄÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ð¥¹¡¦Î¹¹Ô¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂçÅ´¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤Ï2025Ç¯12·î25Æü¡¢Ìó36Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡È¸Å¹ë¥Ð¥¹¡É1Î¾¤Î±¿ÍÑ¤ò2026Ç¯3·î¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤ªÊÌ¤ì¡ÛÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È¤·¤ÆÁö¤ë¡Ö¸Å¹ë¥Ð¥¹¡×¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¥Ð¥¹¤Ï¡¢1990¡ÊÊ¿À®2¡ËÇ¯4·îÅÐÏ¿¤Î»°É©¼«Æ°¼Ö¡Ö¥¨¥¢¥í¥¹¥¿¡¼K¡×¡ÊP-MP618K¡Ë¤Ç¤¹¡£¾è¼ÖÄê°÷¤Ï67¿Í¡Ê¤¦¤ÁºÂÀÊ54¿Í¡Ë¡£
¡¡ÂçÅ´¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1990Ç¯10·î¡¢Âç°æÀîïÄÆ»°æÀîÀþ¤ÎÆüËÜÍ£°ì¤Î¥¢¥×¥È¼°Å´Æ»¶è´Ö¡Ê¥¢¥×¥È¤¤¤Á¤·¤í¡ÁÄ¹Åç¥À¥à´Ö1.5km¡Ë¤Î³«¶È¤ò¹µ¤¨¡¢¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦±üÂç°æ¡ÁÀ£Ëô¶®²¹ÀôÊýÌÌ¤ÎÏ©Àþ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤ª¤è¤½36Ç¯¤¬·Ð²á¡£¸½ºß¤Ï¼ç¤ËÀ£Ëô¶®Àþ¡ÊÀéÆ¬±ØÁ°¡ÁÀ£Ëô¶®²¹Àô¡Ë¤ä´×Â¢Àþ¡ÊÀéÆ¬±ØÁ°¡Á´×Â¢±ØÁ°¡Ë¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï2025Ç¯9·îËöÆü¤ÇÌó71Ëü9000km¤Ë¤ª¤è¤Ö¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï2·î¤È3·î¤Ë¡¢¡ÖÂç°æÀîïÄÆ»Ì¾Êª¹Êó¤È¹Ô¤¯ ÂçÅ´¤Î¸Å¹ë¥Ð¥¹°úÂà¤Ø ¡ÁÀ£Ëô¶®Àþ¤ÇºÇ½ª²ÔÆ¯ ¤ªÊÌ¤ì¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò´ë²è¡£ÀéÆ¬±ØÁ°¡ÁÀ£Ëô¶®²¹Àô´Ö¤Ï°úÂà¤ò¹µ¤¨¤¿¡È¸Å¹ë¥Ð¥¹¡É¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»²²Ã¼Ô¸þ¤±¤Î»£±Æ²ñ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¹Å¤¤»æ¤Ç¤Ç¤¤¿¡Ö¹Å·ô¡×¤Î¾è¼Ö·ô¤Ï¡¢µÇ°¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Ì¾Êª¹Êó¤Î»³ËÜËÊ¡¤µ¤ó¤¬Æ±¹ÔÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¹¹ÔÆü¤Ï2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦13Æü¡Ê¶â¡Ë¡£Âå¶â¤Ï1¿Í1Ëü4800±ß¡ÊÃë¿©ÉÕ¤¡¢»Ò¶¡Æ±³Û¡Ë¡£Êç½¸¿Í°÷¤Ï40¿Í¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷20¿Í¡Ë¤Ç¤¹¡£ÂçÅ´¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹Âç°æÀîïÄÆ»¥Ä¥¢¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¿½¤·¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
ÇÛÀþ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
°ÖÎîº×,
ºßÂð°åÎÅ,
¿À»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
Åìµþ,
¹©¾ì,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö