1.²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼
¸¤¤¬¤ªÏ³¤é¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤â¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³çÌó¶Ú¤È¤¤¤¦¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤ª¤·¤Ã¤³¤òç¯æù¤ËÎ¯¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò²æËý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ÚÆù¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
³çÌó¶Ú¤¬¿ê¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤ò²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¤¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ª¤·¤Ã¤³¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2.²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼
¸¤¤¬¤ªÏ³¤é¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤Î»ÅÊý¤ä¾ì½ê¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤ÇÇÓÝõ¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Èº£¤³¤³¤ÇÇÓÝõ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ªÏ³¤é¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.ÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓÝõ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¸¤¤¬¤ªÏ³¤é¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓÝõ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈçÇ¢´ï·Ï¤ÎÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥µ¥¤¥ó¤¬¤ªÏ³¤é¤·¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸¤¤ÎÈçÇ¢´ï·Ï¤ÎÉÂµ¤¤ÏÍÍ¡¹¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ç¯æù±ê¡¦Ç¢Æ»±ê¡¦·ëÀÐ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤ªÏ³¤é¤·¤¬ÉÑÈË¤Ë¤¢¤ê¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤¬¾¯¤·¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤¬Á´¤¯½Ð¤Ê¤¤¡¢·ìÇ¢¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¤¹¤ë¤È¤¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
4.ÉÂµ¤¤Ë¤è¤ëÂ¿°ûÂ¿Ç¢
¸¤¤¬¤ªÏ³¤é¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤è¤ëÂ¿°ûÂ¿Ç¢¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤ÎÂ¿°ûÂ¿Ç¢¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ë¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ê¤É¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¿å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤ÎÎÌ¤ä²ó¿ô¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
³°¤Ë½Ð¤Ê¤±¤ì¤ÐÇÓÝõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ªÏ³¤é¤·¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤Þ¤Ç²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤ª¿å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤ÎÎÌ¤ä²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¿§¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤É¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤Î¤ªÏ³¤é¤·¤Ï¤·¤Ä¤±¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤ë¡©
¤ªÏ³¤é¤·¤Î¸¶°ø¤¬¤·¤Ä¤±¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥¤¥ì¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òºÆÅÙ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç²þÁ±¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Î¥È¥¤¥ì¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²æ¤¬²È¤Î°¦¸¤¤â13ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éºÆ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤·¡¢¤ªÏ³¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤ªÏ³¤é¤·¤ò¤·¤¿°¦¸¤¤ò¼¸¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÔµ¡·ù¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥¤¥ì¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢¼¸¤ë¤³¤È¤Ç°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬¤ªÏ³¤é¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤ò4¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼ ²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼ ÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓÝõ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ ÉÂµ¤¤Ë¤è¤ëÂ¿°ûÂ¿Ç¢
°¦¸¤¤¬µÞ¤Ë¤ªÏ³¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤ÎÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤Ã¤³¤ÎÎÌ¤ä²ó¿ô¡¢¿§¤ä¥Ë¥ª¥¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡¢¼Ì¿¿¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½Ã°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤ªÏ³¤é¤·¤Î¸¶°ø¤¬°¦¸¤¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÏ³¤é¤·¤â²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÎð¤Ë¤è¤ë¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¤ªÏ³¤é¤·¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÉþÍÑ¤ÇÀ¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)