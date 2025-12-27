ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』ライター・菜々山いく子によるザ・ベストグルメの紹介です。

10．『赤坂 C新館』水冷麺1650円＆ニラチヂミ1580円

掲載不可だったけどこれは人生No．1冷麺。焼肉屋だが、サイドまで完璧。

『C新館』ニラチヂミ 1580円

『C新館』＠赤坂

［店名］『赤坂 C新館』

9．『源兵衛』オムライス850円

超老舗。デミグラスソースも手作り。王道だけど普通じゃできない旨さ。

『源兵衛』オムライス 850円 完成までに5日かかる深い味わいの自家製デミグラスソースが味の決め手

『源兵衛』＠早稲田

［店名］『源兵衛』

［住所］東京都新宿区西早稲田2-9-13

［電話］03-3232-6635

［営業時間］16時〜24時（23時半LO）

［休日］毎月3日・13日・23日（他、不定休あり）

［交通］東京さくらトラム（都電荒川線）面影橋駅から徒歩6分

8．『ももふく』ももふく鳥重1300円

タレで炙った焼鳥は香ばしく、2度挽きしたそぼろは米と馴染み上品。

『ももふく』ももふく鳥重 1300円 ねぎまやつくねに使うタレは甘さ控えめで醤油の風味を立たせ、これまたご飯が進む味わい

『ももふく』＠人形町

［店名］『ももふく』

［住所］東京都中央区日本橋人形町2-26-14

［電話］03-6661-6422

［営業時間］11時半〜13時LO、17時半〜22時（21時半LO）※昼夜共に串がなくなり次第終了

［休日］土・日・祝、月の夜

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A3出口から徒歩3分

7．『鮨 八えん』とろにんにく巻900円

青森・田子産のニンニクがトロの風味を膨らませる。驚くくらい好相性。

『鮨 八えん』（左）とろにんにく巻900円、（右）津軽巻900円

『鮨 八えん』＠池袋

［店名］『鮨 八えん』

［住所］東京都豊島区池袋2-46-2第二カドビル地下1階

［電話］03-6780-6559

［営業時間］18時〜23時（22時LO）

［休日］日・祝の月

［交通］JR山手線ほか池袋駅西口（北）から徒歩4分

6．『いこい』レバー塩焼き550円

ささっと焼いた豚レバーには臭みが全然なし。ホルモン嫌いもどハマり。

『いこい』（手前）レバー塩焼き 550円 エッジの立った切り口が鮮度の証。味付けは醤油とポン酢でさっぱりと （奥）ツンゲ（タン）塩焼き 605円 コリッとした小気味良い歯応えを堪能

『いこい』＠高田馬場

［店名］『いこい』

［住所］東京都新宿区高田馬場2-1-5

［電話］03-3200-4439

［営業時間］17時〜23時

［休日］日・月

［交通］地下鉄東西線高田馬場駅6番出口から徒歩5分

5．『11区担担面』11区担担面汁あり＆汁なし1300円

辛さと痺れ、香りが変わるがわるにやってくるのに一体感がある傑作。

『11区担担面』11区担担面汁あり 1300円（パクチー＋150円） 肉味噌をスープに混ぜればさらにコクが増す

『11区担担面』＠高田馬場

［店名］『11区担担面』

［住所］東京都新宿区高田馬場1-31-8高田馬場ダイカンプラザ2階

［電話］03-6233-7299

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、17時〜22時（21時半LO）

［休日］日（ほか月に2日不定休あり）

［交通］JR山手線ほか高田馬場駅戸山口から徒歩3分

4．『手打そば菊谷 国分寺』天ぬき1150円〜

最初はサクサク、徐々にツユと馴染み、味が深まる。旨すぎて小躍りした。

『手打そば 菊谷 国分寺』天ぬき 1150円〜 天ぷらは海老と長ネギのかき揚げ。衣の食感も汁の味わいもひと口ごとに変化する

『手打そば菊谷国分寺』＠国分寺

［店名］『手打そば菊谷国分寺』

［住所］東京都国分寺市本町3-7-23

［電話］042-404-2202

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、18時〜21時半（21時LO）※日は〜20時半（20時LO）

［休日］月・火の昼

［交通］JR中央線ほか国分寺駅北口から徒歩4分

3．『手作り餃子の店 吉春』吉春餃子946円＆人参餃子990円

皮の旨さに驚愕。旬の食材を使った餡も抜群。出不精も突き動かす餃子。

『手作り餃子の店 吉春（よしはる）』（手前）吉春餃子 946円 北海道産の数種類の小麦粉を使用し、注文から生地を伸ばし餡を包む （奥）人参餃子 990円 にんじんの甘味から八角やシナモンなどスパイスの香りも広がる （ドリンク）がらるっと 858円

『手作り餃子の店吉春（よしはる）』＠国領

［店名］『手作り餃子の店 吉春（よしはる）』

［住所］東京都調布市国領町8-1-14

［電話］042-426-8153

［営業時間］17時〜22時（21時15分LO）

［休日］火

［交通］京王線国領駅南口から徒歩7分

2．『築地さらしなの里』しじみそば1600円

厚削りのサバ節でとるダシの旨みと貝のエキスが広がる、老舗の新名作。

『築地 さらしなの里』しじみそば 1600円 身を口に含めば、磯の風味と旨みが一気に弾ける。食べ進むうちに貝の風味が強くなる味のグラデーションも楽しみたい

『築地さらしなの里』＠築地

［店名］『築地さらしなの里』

［住所］東京都中央区築地3-3-9

［電話］03-3541-7343

［営業時間］11時〜20時半※土・日・祝は〜15時

［休日］無休

［交通］地下鉄日比谷線築地駅3a出口から徒歩1分

1．『すきやばし次郎 日本橋店』ちらし3850円

シャリにでんぶやカンピョウ＆椎茸煮の甘みが重なりネタを引き立てる。

寿司飯にかんぴょうと海苔をかませ、本マグロの中トロなど十数種のネタを美しく盛り付け

『すきやばし次郎 日本橋店』＠日本橋

［店名］『すきやばし次郎 日本橋店』

［住所］東京都中央区日本橋2-4-1日本橋高島屋7階

［電話］03-3211-4111

［営業時間］11時〜18時（17時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］地下鉄銀座線ほか日本橋駅直結

中年だって『おと週』のアイドルだもん

飯「最近、異世界アニメにハマっているって？」

菜「『いいちこ』呑みながら観てる。んで、今年一番のNEWSは、眉のアートメイクをしたこと！」

武「いや、もっと他にあるでしょ（笑）」

菜「仕事ならあるよ。寿司といえば握り、と今まで思っていたけど、『すきやばし次郎』でちらしに開眼したり。『吉春』では餃子の皮の旨さを知って、実は餃子＝皮が命か!?となったりさ」

飯「新しい気づきがあるっていいじゃん〜」

菜「ねっ。ちらしとかちょい地味な存在が好物になるって、大人になったもんだなあ、とも」

武「猛獣も気づけば中年ですから。ライターMさんに遺言めいたものを残しているんでしょ」

菜「ふふ。私の命がいよいよって時には、『築地さらしなの里』のしじみそばのツユを水筒に入れて、病院まで持ってきてと頼んであるの」

武「どうせそれをアテに呑む、に一票」

菜「それはそう（笑）。でもこの沖シジミみたいに新しい食材の流通で温蕎麦の世界がより広がればいいなって。そう願いながら……旅立ちます」

飯「この大根女優っ。アナタ、十分頑丈だからね」

菜「そうだった（笑）。今年のおと週忘年会は『いこい』でパーッとやるよ」

武「恐る恐る扉を開けた、あの店……！」

菜「老舗なのにネットにほぼ情報がなくて、調査時は何の店かも分からなくてね。それが、絶品の豚レバーと超濃い焼酎に出合えて大当たり。安くて旨いの〜」

飯「忘年会まで待てんっ」

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】餃子の皮の旨さに目覚めたきっかけの店 ライター・菜々山いく子の2025年ベストグルメ10一覧（10枚）