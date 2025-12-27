「浦和レッズが、より強く、誰からも愛され、憧れてもらえるように」埼玉県出身の34歳DFが感じる幸せと強い責任感。柏から完全移籍「幼いころから憧れていた」
浦和レッズは12月27日、片山瑛一が柏レイソルより完全移籍で加入することで合意したと発表した。
埼玉県出身の34歳。これまでファジアーノ岡山、セレッソ大阪、清水エスパルス、柏で活躍してきたDFが、地元クラブに新天地を求めた。
浦和の公式サイトで片山は「歴史と伝統のあるクラブであり、そして、埼玉県出身の私にとっては、幼いころから憧れていた特別なクラブに加入することができ、幸せに思うと同時に、強い責任感も感じています」とコメント。「浦和レッズが、より強く、誰からも愛され、みんなに憧れてもらえるように、自分の持てる力の全てを懸けて日々精進していきます」と意欲満々だ。
また柏を通じては、「これからは日立台で対戦相手として会えることを楽しみにしています」とし、「これからも片山瑛一をどこかで気にかけてもらえると嬉しいです。本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
