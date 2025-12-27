エスパ本拠地「メインスタンドが生まれ変わります」。オレンジの座席が増え、座面の立体感が増し座り心地UP。背もたれ・腰当つきに！
清水エスパルスの本拠地“アイスタ”がリニューアルする。
IAIスタジアム日本平（清水日本平運動公園）の公式アカウントが12月27日に更新。「来春、メインスタンドが生まれ変わります」と発信した。
「オレンジの座席が増える予定」で「座面の立体感が増し座り心地UP」。さらに「背もたれ・腰当つきの座席に」なる。「座席の更新工事が着々と進んでいます！全体像を見るのが楽しみですね」と綴る。
座席の“Before＆After”の画像も公開されたこの投稿には「おおおおー」「素晴らしい〜」「通い始めて以来ずっとメインスタンドの民、大歓喜」「このちょっとに見える背もたれがすごい助かるんだよなぁ。いいね」といった声があがった。
より快適な試合観戦ができそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どうなるの？ アイスタのメインスタンド“Before＆After”
