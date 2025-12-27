「相変わらずの明るさ」高校サッカー部の“先輩・後輩”！ 四千頭身・石橋さんがJリーガーとのプライベートショット公開「DFらしい事をしてました」
お笑いトリオ・四千頭身の石橋遼大さんが12月27日、自身のXを更新。Jリーガーとの意外な２ショットを公開した。
石橋さんは「先日高校時代のサッカー部の先輩で、ガンバ大阪に所属してる福岡将太選手（オカさん）と久々にご飯行かせてもらいました」と報告。続けて、「相変わらずの明るさで、隣の半個室の席から聞こえてくる会話から、その人たちの次の行動を予測するDFらしい事をしてました」とユーモアたっぷりにつづった。
投稿には、ガンバ大阪DF福岡将太が自撮りをして、背後で石橋さんが笑顔を見せている２ショット写真が添えられている。２人は東京都の実践学園高出身で、高校時代はサッカー部の先輩・後輩という間柄だ。
この投稿にファンからは「ガンバサポのワイ、歓喜」「これは…渋谷かな笑」「プロの芸人さんに明るさとハードワークを認められる将太さんw」との声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】今は芸人＆サッカー選手、高校時代の“先輩・後輩”２ショット！
