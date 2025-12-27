Âç¿©¤¤YouTuber¡¢¡È30Ê¬5kg³¤Á¯Ð§¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÆ°²è¸ø³«¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×¡Ö¿©¤ÙÊýåºÎï¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¿Í¡×
Âç¿©¤¤YouTuber¤Î¡Ö¿©¤¤¤·¤óË·½÷»Ò¤ê¤Ã¤«¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÎ©²Ö¤¤¤í¤Ï¤µ¤ó¤Ï12·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤ÎÂç¿©¤¤Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¡Û¡È¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÎÁáÁ÷¤ê¡ÉÆ°²è¤ò¸ø³«
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³ÊÂ¤Ù¤ëÁ°¤Ë°ì²óÆ°²è¤À¤»¤ÐÌÛ¤é¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ä¤±¤Æ½Ð¤µ¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÎÁáÁ÷¤ê¤À¤±¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª30Ê¬5kg³¤Á¯Ð§¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¡¤¿¤¤¤³Ãã²°¤µ¤ó¤Ë¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³¤Á¯Ð§¤òÂç¿©¤¤¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹Ä¹²ó¤·¡ªÆ°²è¤Î¥ê¥º¥à¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¥Î¡¼¥«¥Ã¥È½Ð¤»¤ë¤¤¤¤¾ÚÌÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤·¤å¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¿©¤ÙÊýåºÎï¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¿Í¡¡¤·¤«¤â¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤ë¤È¤«ºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¥¯¥½¥ê¥×¤Ë¿ÀÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°ìÉô¤Ç¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Éô¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Í¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¿©¤Ù¤¿»þ¤Î¤ä¤Ä¤À¤±½Ð¤·¤Æ¤â¤Í¡×¡Ö¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÅÇ¤¤¤Æ¤¿¤é°ÕÌ£¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤±¤É¤Í¡Ä¡×¤È¡¢µ¿¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥¹Ä¹²ó¤·¡ª¡×Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï23Æü¤Ë¡ÖºÇ¶áÎã¤Î¥â¥Ã¥Ñ¥óÆ°²è¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¿©¸å¤Î¤ª¤Ê¤«¤ÎÍÍ»Ò¤È¡¢¿©¤Ù½ª¤¨¤¿»®¤ò½Å¤Í¤¿¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·µ¿¤¤¤ÎÀ¼¤Ï»ß¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢25Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤â¤¦¤¦¤ë¤µ¤¹¤®¡¡ÁáÁ÷¤ê¤·¤ÆÆ°²èºÜ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÇºÆÀ¸²ó¤ëÊÝ¾Ú¤¢¤ë¤ó¤«¡©¡©¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
