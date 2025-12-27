ÀÐÀîÍ´´õ¤¬¶¯Îõ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â¡ª¥Á¥¹¥Æ¥ë¥ÊÀï¤Ç6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡¡¹¥¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¸«¤»11ÆÀÅÀ¥Þ¡¼¥¯¡Ú¥»¥ê¥¨A¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀÐÀîÍ´´õ¡Ê30¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥¹¥Æ¥ë¥ÊÀï¤Ç6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û2025Ç¯ÅÙ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½43¿Í ÀÐÀîÍ´´õ¡¢郄¶¶Íõ¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¤¬½çÅö¤ËÁª½Ð ½Õ¹âMVPÀîÌîÂöËá¤é11¿Í¤¬½é
Àè½µ22Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿ÀÐÀî½êÂ°¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡£²áÌ©¤Ê»î¹ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¡¢ÀÐÀî¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¤³¤Î»î¹ç½éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤â¥Ù¥ó¥Á¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¥ì¥·¡¼¥Ö¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à2°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë11ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹¶¼é¤Ë³èÌö¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡¼0¡Ê25¡¼14¡¢25¡¼20¡¢25¡¼20¡Ë¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
ÂÐÀï¤·¤¿¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤Ë¤ÏSV¥ê¡¼¥°Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¿â¿åÍ¥²ê¡Ê25¡Ë¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
