¡ÈÍÂ¤«¤Ã¤¿¡É¹âµéÏÓ»þ·×2300ËÜ¤òÇäµÑ¤·Ìó18²¯±ßÆÀ¤¿¤«¡ÄÌó8²¯±ß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î´Ø·¸¸ýºÂ¤ËÁ÷¶â¡¢1²¯±ß°Ê¾å¤ò°Å¹æ»ñ»º¤Î¹ØÆþ¤Ë½¼¤Æ¤ë¡¡¥È¥±¥Þ¥Ã¥Á»ö·ï
¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥È¥±¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Î¸µÂåÉ½¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤é¤¬¹âµéÏÓ»þ·×¤ª¤è¤½2300ËÜ¤òÇäµÑ¤·¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½18²¯±ß¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¥±¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¸µÂåÉ½¡¦Ê¡¸¶·ÉºÑÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤éÃË2¿Í¤Ï¡¢»þ·×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿ÏÓ»þ·×15ËÜ¡¢»þ²ÁÁí³Û1800Ëü±ß°Ê¾å¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢Ê¡¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤¿¹âµéÏÓ»þ·×¤ª¤è¤½2300ËÜ¤òÇã¼èÅ¹¤Ê¤É¤ÇÇäµÑ¤·¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½18²¯±ß¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½8²¯±ß¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î´Ø·¸¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤µ¤ì¡¢1²¯±ß°Ê¾å¤ò°Å¹æ»ñ»º¤Î¹ØÆþ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÄ´¤Ù¡¢Á´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£