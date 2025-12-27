¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡¡¡Ö¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¡×¾þ¤é¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÂç¹¥¤¤¬°î¤ì¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ê37¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¤â¤¢¤È¿ôÆü¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¹õÌÚ¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÇ¯¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤¿»ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£Happy holidays!!!¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¤â²Ä°¦¤¤¤â³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤â¡¢¤¼¡¼¤ó¤Ö¥¥å¥ó¤È¤·¤ÆÂç¹¥¤¤¬°î¤ì¤¿¡×¡Ö¥á¥¤¥µ¤Á¤ã¤óº£Æü¤âÎÉ¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥á¥¤¥µÍÍº£Ç¯¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¿©¤Ù¤«¤±¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£