ÀÅ²¬¡¦»°Åç¤Î¹©¾ì¤Ç15¿Í»É½ý»ö·ï¡¡ÍÆµ¿¼ÔÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÂðÁÜº÷¡¡²¡¼ýÉÊ±¿¤Ó½Ð¤·
¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¢ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Ç¹©¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô15¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù·Ù¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿ÃË¤òÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð
¡ÖÌÜ±£¤·¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ÞÍÆµ¿¼Ô¤é¤·¤¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤É¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
·Ù»¡¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¾®»³²íµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡ËËÜ¿Í¤òÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¡¢¸á¸å2»þÁ°¤«¤é¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò»Ï¤á¡¢²¡¼ýÉÊ¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤Î¤¦¡¢ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¤Ç¡¢28ºÐ¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢20Âå¤«¤é50Âå¤ÎÃËÀ15¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£