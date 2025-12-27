À¥¸ÍÄ«¹á¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Ã¡ªËÁ¸±¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¡¡·àÅª¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¡¦À¥¸ÍÄ«¹á¡Ê49¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢·àÅª¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¿ë¤²¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Ã¡ªËÁ¸±¤·¤Æ¤ß¤¿ ¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¶âÈ±¤ÎºÇ¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÄ«¹á¤µ¤ó¥Ö¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¹¤«¡ª¡© ¾Ð´éÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï2007Ç¯9·î¤Ë°æ¥Î¸¶²÷É§¤È·ëº§¡£10Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢13Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¸½ºß¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£