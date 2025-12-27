¡È¿Í¿È¼è°ú¡ÉÈï³²¤Î¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¤¬µ¢¹ñ¡ÄÀ¯ÉÜÊÝ¸î»ÜÀß¤Ø¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÅÔÆâ¤Ç°ãË¡¤ËÀÅªÀÜµÒ¡ÄÆüËÜÃÖ¤µî¤ê¤ÎÊì¿Æ¤âÁ÷´Ô¤µ¤ìÂáÊá
ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤¬26Æü¡¢¥¿¥¤¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£ÅöÌÌ¤Ï¥¿¥¤À¯ÉÜ¤Î»ÜÀß¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤ËÊì¿Æ¤ÈÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿Åö»þ12ºÐ¤Î¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¡¢ÀÅª¤ÊÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¾¯½÷¤Ï9·î¤Ë¼«¤éÅìµþ½ÐÆþ¹ñ´ÉÍý¶É¤Ë½õ¤±¤òµá¤áÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢26Æü¡¢ÆüËÜ¤ò½Ð¹ñ¤·¡¢¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¶á¹Ù¤Î¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¶õ¹Á¤Ç¾¯½÷¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¥¿¥¤À¯ÉÜ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯½÷¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÄï¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¯½÷¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¥¿¥¤À¯ÉÜ¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂæÏÑÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¤Ë¥¿¥¤¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¤Æ¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£