¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£·Æü¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡££Í£Ã¤Î¥È¥ß¡¼¥º²í¤Ëº£Ç¯¤ÎàÁí¥Æ¥ì¥Ó¼ýÆþá¤ò»ØÅ¦¤µ¤ìÂç¹²¤Æ¤Ë¤Ê¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¶¶²¼»á¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éËÜ¿ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£¿Ê¹ÔÌò¤Î»³Ãæ¿¿¥¢¥Ê¤¬¡ÖÈÖÁÈÄ´¤Ù¤Ç£²£±£µËÜ¡×¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¤¨¡ª¡×¤È¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡²í¤â¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ä¤ó¡£¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢ÀéÄ»¥ì¥Ù¥ë¤ä¤Ç¡×¤È¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¡£Åö¤Î¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤ä¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö½¸·×´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍËÜÅö¤Ë¸ÇÄê¤ÏÆüÍËÆü¤ÎÄ«¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼£±¤Ä¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç²í¤¬¡Ö£±ËÜ£±£°£°Ëü¤È¤·¤Æ¡¢£²²¯£±£µ£°£°Ëü¡Ä¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¥Æ¥ì¥®¥ã¥é¤Î»î»»¤òÅ¸³«¡£¶¶²¼»á¤Ï¡Ö²í¤µ¤ó¡ª¡¡ËÍ¤ÏÊ¸²½¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈàÊ¸²½¿Í¥®¥ã¥éá¤¬Áê¾ì¤è¤êÄã¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È²í¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ë¹Ö±é²ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉ·â¡£¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¹Ö±é²ñ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¤¢¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¡ª¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¤Ç¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥È¥ß¡¼¥º·ò¤â¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤Ã¤ÆÁ´ÉôàÄ¾á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤ËµÈËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Á´Éô¤½¤Î¤Þ¤Þ¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È»²Àï¡£¶¶²¼»á¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È±þ¤¸¤¿¤¬¡¢·ò¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥¤¡¼¥Ò¥Ã¥Ò¡ª¡ª¡×¤È²¼ÉÊ¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡¦ÆÁ°æµÁ¼Â¤Ï¡Ö±ø¤¤¾Ð´é¡ª¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤«¡Ä¡×¤È¥²¥ó¥Ê¥ê¡£¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¥Û¥ó¥È¤Ë¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ÑÇ°¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢²í¤Ï¡ÖÍèÇ¯£³£°£°ËÜ½Ð¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£