工藤静香、手作りクリスマスディナー公開「クオリティがレベチ」「骨まで使うの参考になる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/27】歌手の工藤静香が12月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのクリスマスディナーを公開し、反響が寄せられている。
【写真】キムタクの55歳妻「骨まで使うの参考になる」手作りクリスマスディナー
工藤は自身の楽曲「X’mas Night」を流し、「うっしっし」というお茶目なコメントとともに、食卓の様子を公開。メインの丸鶏のローストを筆頭に、フレッシュサラダ、カボチャやきのこのグリルなどが並ぶ、彩り豊かでヘルシーなメニューを披露している。
さらに、食事を楽しんだ後には「骨の出汁を」とつづり残った骨を鍋で煮込んでスープのベースを作る様子も投稿。食材を最後まで使い切る様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「お料理のクオリティがレベチ」「丸鶏なんて流石」「センス抜群の盛り付け」「最高に美味しそう」「骨まで使うの参考になる」「幸せな空気感が伝わってくる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆工藤静香、丸鶏を焼き上げた豪華クリスマスディナー披露
◆工藤静香のクリスマスディナーに反響
