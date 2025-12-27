LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤ÇÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¡õÈþ¸ªºÝÎ©¤Ä¡ÖÇò¤¤ÍÅÀº¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¥ì¥Ù¥Á¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/27¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬12·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û27ºÐ¿Íµ¤K-POP¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÆ©ÌÀ´¶¥ì¥Ù¥Á¡×Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹
¥µ¥¯¥é¤Ï¡ÖHappy Holiday¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¤ò´Þ¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥ê¥ë¤¬¹ë²Ú¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÚÔú¤Ê¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÈþ¤·¤¤¸ª¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÇò¤¤ÍÅÀº¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤³¤½Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¥É¥ì¥¹¡×¡Ö¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ªÉ±¤µ¤Þ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª
¢¡LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
