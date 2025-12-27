峯岸みなみ、夫・東海オンエアてつやとの夫婦喧嘩事情語る「泣いちゃうこともありました」
【モデルプレス＝2025/12/27】タレントの峯岸みなみが、12月26日放送の「秘密のママ園」（毎週日曜夜9時〜／ABEMA）に出演。夫婦喧嘩について語った。
【写真】33歳元AKB「ハッピーオーラ全開」家族3ショット
番組では「夫婦喧嘩の納め方ってどうしてる？」というテーマで、モデルの近藤千尋、滝沢眞規子とともにトークを展開。近藤に「最近喧嘩した？」と尋ねられると「してる。泣いちゃった」と語った峯岸。久々の収録となったため「お2人に会ってない間に泣いちゃうこともありました」と打ち明けた。
峯岸は「元々、夜通し話し合うクセがあったんで、結構朝まで泣きながら話す事もあったんですけど…」とこれまでの夫婦喧嘩について説明。しかし、新ルールとして「立て込んだ話は朝起きてもまだ足りなかったら話すと決めた」と明かし「そうすると、ぐちゃぐちゃした感情も朝に持ち越さないタイプだなと思って。無駄な喧嘩が減りました。1回寝る！」と夫婦喧嘩も減ったことを打ち明けた。
そのため、「最近泣いていないです」と語った峯岸。近藤からは「心配してたよ」と温かい言葉を投げられていた。
峯岸はてつやと2022年8月に結婚。2024年7月14日に、自身のInstagramを通じ、第1子となる女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
