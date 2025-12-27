½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¡È·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤È¤Î¸òºÝ¡É£²£°¡¢£³£°Âå¤Ê¤é£Ï£Ë¡Ö¥ê¡¼¥É¡×¤è¤ê¡ÖÌµÍý¤»¤ºÂÐÅù¤Ë¡×
¡¡·ëº§ÁêÃÌ½ê£Ð£ò£å£ó£é£á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò£Ð£ò£å£ó£é£á¡Ë¤Ï£²£·Æü¡¢¡ÖÎø°¦·Ð¸³¤ÎÍÌµ¡×¤È¡Öº§³è¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥ÆÅÙ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¡£¡Ö¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤°ÛÀ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë£¹³ä°Ê¾å¤¬¡Ö·ëº§Áê¼ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¤Ê¤êÆÀ¤ë¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ½÷À¤¬µá¤á¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢Ìó£´³ä¤Î½÷À¤¬¡ÖÌµÍý¤»¤ºÂÐÅù¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï£²£°¡Á£´£°Âå¤ÎÃË½÷£³£µ£¸¿Í¡Ê½÷À£±£¸£°¿Í¡¢ÃËÀ£±£·£¸¿Í¡Ë¡£
¡¡¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§¡Ú½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û¸òºÝ·Ð¸³¥¼¥í¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö·ëº§Áê¼ê¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ë¡§£µ£°¿Í
¡¦¿ÍÊÁ¤ä¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡§£±£±£¸¿Í
¡¦ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡§£±£²¿Í
¢§¡ÚÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û¸òºÝ·Ð¸³¥¼¥í¤Î½÷À¤Ï¡Ö·ëº§Áê¼ê¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ë¡§£±£°£¸¿Í
¡¦¿ÍÊÁ¤ä¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡§£¶£·¿Í
¡¦ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡§£³¿Í
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢²áµî¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤è¤ê¤â¡¢¸½ºß¤Î¿ÍÊÁ¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¢§¡Ú½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û¸òºÝ·Ð¸³¥¼¥í¤ÎÃËÀ¤È¸òºÝ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦ÌµÍý¤»¤ºÂÐÅù¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡§£·£¶¿Í
¡¦ÉÔ´·¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡§£´£´¿Í
¡¦Å¹°÷¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤Ê¤É¼þ°Ï¤Ø¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÎÉ¤¤¡§£²£·¿Í
¡¦¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Æ¤â°ìÀ¸·üÌ¿¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡§£²£³¿Í
¡¦¾Ð´é¤Ç¤³¤Á¤é¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡§£±£°¿Í
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö°ìÈÌÅª¤ËÎÉ¤·¤È¤µ¤ì¤ë¡Ø¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Æ¤â°ìÀ¸·üÌ¿¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¿ô¤ò¡ØÂÐÅù¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡Ù¡ØÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Âç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¡¢ÉÔ´·¤ì¤ÊÃËÀ¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢°ì½ï¤ËÊâÉý¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÑÀª¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡ÚÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û¸òºÝ·Ð¸³¥¼¥í¤Î½÷À¤È¸òºÝ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦ÉÔ´·¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤µ¤ºÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡§£´£¸¿Í
¡¦ÍýÁÛ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤º¸½¼Â¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡§£´£·
¡¦ÊÑ¤Ê¶î¤±°ú¤¤ò¤»¤ºÁÇÄ¾¤Ë´Å¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡§£´£¶¿Í
¡¦¡Ö»¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡§£³£³¿Í
¡¦ÃËÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¾Ð´é¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡§£´¿Í
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¡Ø»¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢Îø°¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¶î¤±°ú¤¤ä¡¢²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¡Ê»¡¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ë¤è¤ê¤â¡¢Î¨Ä¾¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¢§¡Ú½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û¸òºÝ·Ð¸³¥¼¥í¤ÎÃËÀ¤¬µöÍÆ¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤Î¾å¸Â¤Ï¡©
¡¦£²£°ÂåÃËÀ¤Þ¤Ç¤Ê¤é£Ï£Ë¡§£·£³¿Í
¡¦£³£°ÂåÃËÀ¤Þ¤Ç¤Ê¤é£Ï£Ë¡§£·£¸¿Í
¡¦£´£°ÂåÃËÀ°Ê¹ß¤Ç¤â£Ï£Ë¡§£±£¸¿Í
¡¦Ç¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡§£±£±¿Í
¢§¡ÚÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û¸òºÝ·Ð¸³¥¼¥í¤Î½÷À¤¬µöÍÆ¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤Î¾å¸Â¤Ï¡©
¡¦£²£°Âå½÷À¤Þ¤Ç¤Ê¤é£Ï£Ë¡§£´£±¿Í
¡¦£³£°Âå½÷À¤Þ¤Ç¤Ê¤é£Ï£Ë¡§£¸£´¿Í
¡¦£´£°Âå½÷À°Ê¹ß¤Ç¤â£Ï£Ë¡§£´£°¿Í
¡¦Ç¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡§£±£³¿Í
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ø£²£°Âå¤Þ¤Ç¡Ù¤È²óÅú¤¹¤ë¿Í¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢Ç¯Îð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ä¤ä¥·¥Ó¥¢¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ø£´£°Âå°Ê¹ß¤Ç¤â£Ï£Ë¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤â°ìÄê¿ô¤¢¤ê¡¢½÷À¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ¯Îð¤Ë¤è¤ëµöÍÆÈÏ°Ï¤¬¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
