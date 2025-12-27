ヒルトン東京の『ミートアフタヌーンティー』で贅沢な時間をすごそう♪

ヒルトン東京の『ミートアフタヌーンティーwithストロベリースイーツビュッフェ』は、お肉好きな方にも甘いものが好きな方にもたまらない、贅沢なひとときが楽しめるアフタヌーンティーです。2025年12月27日（土）から2026年5月上旬までの期間、桜の薪で燻されたお肉料理と、シェフこだわりのストロベリースイーツを心ゆくまで堪能できます。

お肉と苺の贅沢な組み合わせ



『ミートアフタヌーンティーwithストロベリースイーツビュッフェ』

お1人様 価格：6,600円/土・日・祝日 価格：7,100円

ヒルトン東京の『ミートアフタヌーンティーwithストロベリースイーツビュッフェ』は、厳選されたお肉料理と華やかなストロベリースイーツが織りなす特別な時間。

桜の薪で燻したお肉料理は、深い燻香とともに柔らかくジューシー。

特に「エンバーグリルサーロイン」や「ポークベリートルティーヤ添え」などの料理は、肉の旨味が引き立ち、一口ごとに感動を与えてくれます。

さらに、10種類のストロベリースイーツがビュッフェスタイルで登場し、苺の甘酸っぱさが贅沢なアクセントに。お肉と苺のコラボレーションは、まさに至福のひととき。

レストラン：メトロポリタングリル （ヒルトン東京2F）

期間：12月27日（土）～5月上旬を予定 ※2025年12月31日(水)～2026年1月3日(土)を除く

時間：3:00pm-5:00pm（L.O.4:30pm）※2時間制

詳細は公式サイトよりご確認ください。

HIBIKAのバレンタイン2026♡和洋がとけ合う四季のショコラ

シェフ渾身のセイヴォリー＆スイーツ



スモークサーモンとホースラディッシュクリームのサンドイッチ

昆布締めハマチと発酵苺のタルトレット

メトロポリタングリルで楽しめる『ミートアフタヌーンティー』では、シェフ渾身のセイヴォリーも見逃せません。

例えば、「スモークサーモンとホースラディッシュクリームのサンドイッチ」や、「昆布締めハマチと発酵苺のタルトレット」など、素材にこだわった美味しい料理がズラリ。

さらに、スイーツルームでは、香り高い「ストロベリータルト」や「ストロベリーチーズケーキ」など、10種類のストロベリースイーツが楽しめます。

フレッシュ苺やオリジナルドリンクとともに、甘いひとときを堪能できる贅沢なラインナップです。

特別なひとときにぴったり！



『ミートアフタヌーンティーwithストロベリースイーツビュッフェ』は、特別なひとときにぴったりのプランです。

お肉料理とスイーツが一度に楽しめる贅沢なコースで、ゆっくりと午後のひとときを過ごせます。

女子会やデートにもおすすめで、豪華な料理の数々と、ストロベリースイーツの甘さが完璧に調和します。

リラックスした時間の中で、心ゆくまでお肉とスイーツを味わい、素敵な思い出を作りましょう♪

ヒルトン東京で贅沢なアフタヌーンティーを楽しんで



ヒルトン東京で開催される『ミートアフタヌーンティーwithストロベリースイーツビュッフェ』は、お肉料理と苺のスイーツが一度に楽しめる贅沢なアフタヌーンティーです。

桜の薪で燻されたお肉、そして10種類のストロベリースイーツが贅沢に味わえるこのプランは、まさに特別な時間を過ごすためにぴったり。

女子会やデートで素敵なひとときを過ごして、忘れられない思い出を作ってくださいね♡