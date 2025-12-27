¡Ö»ä¤é¤·¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ 1 Ëç¡×ÇµÌÚºä46 Çßß·ÈþÇÈ¡¢ÀÖ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡¡2nd¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡¡ÇµÌÚºä46 Çßß·ÈþÇÈ 2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡¿2026Ç¯2·î3ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤éÀÖ¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿Çßß·¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇµÌÚºä46 Çßß·ÈþÇÈ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Çßß·ÈþÇÈ¤Ï¡¢1999Ç¯1·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ 2016Ç¯9·î¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯2·î¤è¤ê¡¢3ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯4·î¤«¤é¡ØCLASSY.¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Çßß·¤Ë¤È¤Ã¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¥°¥ëー¥×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢26ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¡Èº£¡É¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£Çßß·¼«¿È¤â¡¢°áÁõ¤ä»£¤ê¤¿¤¤¼Ì¿¿¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄó°Æ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£»£±Æ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦°ä»º¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤ä·Ý½Ñ¤Î³¹¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»¨»ï¡ØCLASSY.¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÉáÃÊ¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¡ÖÅù¿ÈÂç¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Î³¤¤¬¸«¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Êー¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ 1 Ëç¡£±ð¤ä¤«¤ÊÀÖ¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Í¼·Ê¤«¤éÌë·Ê¤Ø¤È°Ü¤í¤¦¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤º»ëÀþ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡¢¥á¥í¥¦¤Ê´ãº¹¤·¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£Çßß·¤Ï¡Ö¥É¥ì¥¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥àー¥É¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¼Ì¿¿½¸Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤é¤·¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ 1 Ëç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄê¥«¥ÐーÈÇ¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê¥«¥ÐーÈÇ¡¢Sony Music Shop¸ÂÄêÈÇ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë