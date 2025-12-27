【義実家へ帰省、ムリ〜！】感染拡大で自粛「帰省ナシ！嬉」→翌年【第1話まんが】#ママスタショート
お正月が待ち遠しかった思い出は遥か遠く、いまや「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、世の中が自粛ムードだったころに起こった一件です。
世界中で猛威を振るった大規模感染症の影響で、帰省も自粛ムードになっていた2020年の年末。もしかしてこれは、お正月恒例の義実家への帰省もしなくていい？
「やった〜！！」
……そのようなことを思ったママがここに。義実家に帰省せず過ごした年末年始は、子どもたちとのおうち時間をたっぷり楽しめ、充実したものとなったのだそう。しかし……2021年の年末。スマホに表示されるのは、義実家から帰省を促すメッセージ。
心の声「うっ……」
帰省がイヤすぎて早々と頭が痛くなったママ。義実家へ行かなくて済んだ年末年始があまりにも楽しかったせいか、後に待ち構えている現実がツラくなったというわけです。
みなさんも、お正月の義実家への帰省が「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、世の中が自粛ムードだったころに起こった一件です。
世界中で猛威を振るった大規模感染症の影響で、帰省も自粛ムードになっていた2020年の年末。もしかしてこれは、お正月恒例の義実家への帰省もしなくていい？
……そのようなことを思ったママがここに。義実家に帰省せず過ごした年末年始は、子どもたちとのおうち時間をたっぷり楽しめ、充実したものとなったのだそう。しかし……2021年の年末。スマホに表示されるのは、義実家から帰省を促すメッセージ。
心の声「うっ……」
帰省がイヤすぎて早々と頭が痛くなったママ。義実家へ行かなくて済んだ年末年始があまりにも楽しかったせいか、後に待ち構えている現実がツラくなったというわけです。
みなさんも、お正月の義実家への帰省が「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部