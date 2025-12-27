¡Ö¹¤È´¤±¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÀÄÇ¯¤Ë¡×Æ£°æÁïÂÀà23ºÐ¤ÎºÇ¿·»Ñá¤¬ÏÃÂê¡ª32ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¶¦±é¤Ë¡ÖÁïÂÀ¥Ë¥³¥Ë¥³¤ä¤ó¡×¡ÖÌÜ¿¬¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡ÖÆ£°æ¤µ¤óÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
¡¡Æ£°æÁïÂÀ(23)Îµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬¡¢32ºÐ½÷Í¥¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐ¶É¤ËÅÐ¾ì¡£23ºÐ¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÊÌÂÐ¶É¡Ö¤Î¤óvsÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡§Ç¯Ëö»Ø¤·Ç¼¤áÂÐÃÌ¡×¡Ê12·î27Æü10:00¡ÁÇÛ¿®¡Ë¤ËÆ£°æÁïÂÀ¤È½÷Í¥¤Î¤ó¤¬½Ð±é¡£ÂÐ¶É¤ÎÍÍ»Ò¤äÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁïÂÀ¥Ë¥³¥Ë¥³¤ä¤ó¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¡¦¡¦¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡Á¡ª¡×¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê¤º¤Ã¤È¹¤È´¤±¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÀÄÇ¯¤Ë¡×¡ÖÆ£°æ¤µ¤óÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÆ£°æ·¯ÌÜ¿¬¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤³¤È¾Ð¡×¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¾È¤ì¾Ð¤¤´é¡ª¤µ¤¹¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¤Ï°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¡ÖÀ¿°Õ¤Î¤¢¤ë¾ï¼±¿Í¡¢¹µ¤¨¤á¤Ç¹ø¤ÎÄã¤¤¤ªÊý¡¢¥±¥Á¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤¬Ìµ¤¤¡¢¾´ý¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡¢ÁÇÀ²¤é¤·²á¤®¤ë¤ªÊý¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£