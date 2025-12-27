µþÅÔ¡¦ÃÎ²¸±¡¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¡¦Âç¾â¤Î¡Ö»î¤·Æµ¤¡×¡¡¶áµ¦³ÆÃÏ¤ÇÀµ·î½àÈ÷
¡¡º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È£µÆü¡£¶áµ¦³ÆÃÏ¤Ç¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÆáÃÒ¾¡±ºÄ®¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦·§ÌîÆáÃÒÂç¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤´¿ÀÂÎ¤Î¡ÖÆáÃÒ¤ÎÂì¡×¤Î¤·¤áÆì¤¬Ä¥¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆáÃÒ¤ÎÂì¡×¤Î¤·¤áÆì¤Ï²Æ¤ÈÇ¯Ëö¤Î£²²óÄ¥¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÇòÁõÂ«¤Ë±¨Ë¹»Ò»Ñ¤Î¿À¿¦¤¿¤Á¤ÏÌ¿¹Ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¹â¤µ£±£³£³£í¤¢¤ëÂì¤ÎÍî¤Á¸ý¤ÇÄ¥ÂØ¤¨ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿¿·¤·¤¤¤·¤áÆì¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¡ÖÆáÃÒ¤ÎÂì¡×¤Ï¸µÆü¡¢Â¿¤¯¤Î»²ÇÒ¼Ô¤é¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡µþÅÔ¡¦ÃÎ²¸±¡¤Î¶Æâ¤Ë¶Á¤¯Áñ¸·¤Ê²»¿§¡£¹â¤µ£³¡¦£³£í¡¢½Å¤µ£·£°£ô¤Î¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÂç¾â¤Ç¤¹¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢Âç³¢Æü¤Ë£±£°£¸²óÆµ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢£²£·Æü¤ÏËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö»î¤·Æµ¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤ÎËÜÈÖ¤ÏÍÎÁ¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£