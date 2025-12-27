1·î¤ÎÎø°¦±¿Âè1°Ì¤Ï»³ÍÓºÂ¡ª¡¡LUA¤¬¹ð¤²¤ë12À±ºÂÎø¤Î±¿Ì¿
¡½¡½LUA¤¬¹ð¤²¤ë¡¢1·î¤Î1¥«·î´Ö¤ÎÎø°¦±¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø¤Î±¿Ì¿¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡ú1·î¤ÎÀ±¤ÎÆ°¤¡ú
¡¡²´µíºÂ¤Ë¤¤¤¿·î¤¬ÁÐ»ÒºÂ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤Ï¤¸¤Þ¤ë¿·Ç¯¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡£2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°¤Ë¡¢Îø°¦¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡¡¼«Ê¬¤«¤éÍ¶¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ï»×¤¤¤¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Í¶¤¦¤Û¤¦¤Î¿Í¤Ï¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤È¤ÎÎø¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê1·î¤ÎÎø°¦±¿¡¢Âè1°Ì¡ÁÂè3°Ì¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÀ±ºÂ¡ª
¢£Âè1°Ì¡¡»³ÍÓºÂ¡Ä¡Ä½¸¤Þ¤ëÀ±¡¹¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤È½¸¤Ã¤Æ
¡¡»³ÍÓºÂ¤Çµ±¤¯ÂÀÍÛ¡¢¶âÀ±¡¢²ÐÀ±¤Ë¡¢¿åÀ±¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ç¯»Ï¤á¡£Â¿¤¯¤ÎÀ±¤ÎÎÏ¤òÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤â¡¢¼«Á³¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·î¤ÎÁ°È¾¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¡¢¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ø·¸¤òÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£¤ªÀµ·î¤Î¤´°§»¢¤ä¿·Ç¯²ñ¤Ê¤É¤ò¡¢¤ª¶á¤Å¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡¡º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤â½Ð²ñ¤¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡£
¢£Âè2°Ì¡¡²µ½÷ºÂ¡Ä¡Ä¾Ð´é¤ËÎø¤ÎÊ¡Íè¤¿¤ê
¡¡¿·Ç¯¤ÎÎø¤ÎÊúÉé¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¼ñÌ£¤ä³Ú¤·¤ß¤ò¿Í¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅßµÙ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÂçÇú¾Ð¤·¤¿¤À¤±¤ÎÆü¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¼Â¤ëÍ½´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾Ð¤¦Ìç¤Ë¤ÏÊ¡Íè¤¿¤ë¡×¤ÎÇ¡¤¯¡¢Îø¤ËÊ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¾Ð´é¤¬¡¢ÃíÌÜÅÙ¤È¥â¥ÆÅÙ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âè3°Ì¡¡²´µíºÂ¡Ä¡Ä»ÒÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÄ·¤Í¤ÆÎø¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç
¡¡¼õ¤±¿È¥¥ã¥é¤Î¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ê¤³¤Î»þ´ü¡£Êº¸á¤Î¸áÇ¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÍ¦µ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸µµ¤¤ËÄ·¤Í²ó¤ë»ÒÇÏ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¼«Ê¬¤ò²òÊü¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£¤ªÃãÌÜ¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢Ã¯Èà¤òÌä¤ï¤º¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤³¤ËÎø¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£¸«Æ¨¤µ¤Ì¤è¤¦¤Ë¡ª
¡¡4°Ì°Ê¹ß¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÀ±ºÂ¡ª
¢£Âè4°Ì¡¡³ªºÂ¡Ä¡Ä¿Æ¶á´¶¤ÇÁê¼ê¤Î¿´¤ò³«¤¤¤Æ
¡¡¿Í¤Å¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤µ¤¬¡¢Áê¼ê¤òÂÇ¤Á²ò¤±¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¸«¹ç¤¤¤ä±ïÃÌ¤â¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£º§³è¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢·ëº§¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½Ð²ñ¤¤Ãµ¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ëº§¤ÏÆó¤Î¼¡¤ÇÎø¤Î¤ªÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤Î¤â¡ý¡£¾Ò²ð±¿¤â¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Î³«Âó¤ò¡ª¡¡¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÈÂ²¤Ë¤´°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤¬³«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âè5°Ì¡¡µûºÂ¡Ä¡ÄÍ§¾ð¤ÎÀè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÎø¿´¤Îµ¤ÇÛ
¡¡¸òÍ§´Ø·¸¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£µ¤¤Î¹ç¤¦Ãç´Ö¤äÍ§Ã£¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¿Í¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÀè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊÌ¤Î½Ð²ñ¤¤¤âÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀÜ¤·¤Æ¤´±ï¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡Í§¾ð¤«¤é²êÀ¸¤¨¤ëÎø¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£Âè6°Ì¡¡¿åÉÓºÂ¡Ä¡Ä·î¤Î¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÇ¯ÌÀ¤±
¡¡1·î17Æü¤Ë¿åÉÓºÂ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¶âÀ±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢20Æü°Ê¹ß¡¢ÂÀÍÛ¡¢¿åÀ±¡¢²ÐÀ±¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÍÓºÂ¤òÆø¤ï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿À±¡¹¤¬°ìµ¤¤Ë¿åÉÓºÂ¤ËÆþ¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿´¤ò·è¤á¤ëÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¬À²¤ì¡¢¼«Á³¤ÈÉ½¾ð¤âÏÂ¤é¤®¡¢Æâ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹Ì¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤â¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢º£°Ê¾å¤Î¹¬Ê¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âè7°Ì¡¡ÁÐ»ÒºÂ¡Ä¡Ä²áµî¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬Îø¤ÎÌ¤Íè¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë
¡¡²áµî¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ²á¤´¤¹ÅßµÙ¤ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²û¤«¤·¤¤¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤êºÆ²ñ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡£¤Þ¤¿¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤òÆÀ¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤À¤«¤é¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò·Ð¤Æ¡¢¿´¤òÌ¤Íè¤ËÎ¹Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤ó¤ÊÎøÌÏÍÍ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¡£
¢£Âè8°Ì¡¡Å·ÇéºÂ¡Ä¡Ä¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÎø³è¥â¡¼¥É¤Ë
¡¡´¨¤¤Ãæ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ²á¤´¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¦ÎÏ¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÎØ¤Ç¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ë·î¤ÎÁ°È¾¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ªÍ¶¤¤¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¸åÈ¾¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¤À¤é¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¡£Îø¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âè9°Ì¡¡»â»ÒºÂ¡Ä¡Ä¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤ÆÎø¤¹¤ë¤æ¤È¤ê¤ò³ÎÊÝ
¡¡¤ªÀµ·î¤«¤é¿´Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£ÅßµÙ¤ß¤Î¤¢¤È¤ÎÍ½Äê¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ì³¤äÍÑ»ö¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¥¹¥Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤âÃúÇ«¤Ë¿ÈÂÎ¤òÀö¤¤¡¢ÅòÁ¥¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿´¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îø¤Î°ÕÍß¤âÍ¯¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òÃÈ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âè10°Ì¡¡ê¸ºÂ¡Ä¡ÄÎø¤Ë½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤µ¤¤ÎÈ´¤±Êý¤òÌ£Êý¤Ë
¡¡¤¢¤±¤ª¤á¤Î¤´°§»¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤½¤¦¤Ê1Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¡£º£¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¼þÊÕ¤Î³¹¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡¡½Ü¤Î¾ì¤Ë½Ð¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð²ñ¤¤¤âÃµ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Î¾âË¤ßºîÀï¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜÅª¤¬Îø°¦¤À¤±¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¤µ¤¤ÎÈ´¤±¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤Ë¡£½Ð²ñ¤¤¤ò¸·Áª¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¡£
¢£Âè11°Ì¡¡²´ÍÓºÂ¡Ä¡ÄÌî¿´¤òÊú¤Îø¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«
¡¡¡Öº£Ç¯¤³¤½¤Ï¡ª¡×¤È¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ê¤É¤ÎÌÜÉ¸¤ËÌî¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£Îø°¦¤è¤ê¤â¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¤ÎÈæ½Å¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìî¿´¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ÎÀ¯Î¬·ëº§¤ä¡¢¾å¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÁê¼ê¤È·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¤¤¤¦¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÁÀ¤¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¥´¥ê²¡¤·¤ÇÎø¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤â!?¡¡ËÜÍè¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¾ðÇ®Åª¤ÊÎø¤Ç¤¹¡£Îø¤ÏÎø¤È¤·¤Æëð²Î¤·¤Æ¤³¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âè12°Ì¡¡¼Í¼êºÂ¡Ä¡Ä¿©¤Ù¤¿Ê¬¤À¤±Îø¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¡ª
¡¡¿©»ö¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¥°¥ë¥á»°Ëæ¤ÎÅßµÙ¤ß¤ò²á¤´¤·¤½¤¦¡£¿©¤Ù²á¤®¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥é¥À¥é¤¹¤ëÊÊ¤òÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ì¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¸áÇ¯¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÆ°¤²ó¤ê¤½¤¦¤Ê¤ªÀµ·îÌÀ¤±¤ÎÍ½´¶¤Ç¤¹¡£ÇÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼Í¼êºÂ¥±¥¤¥í¡¼¥ó¤Î²¼È¾¿È¡£º£Ç¯¤Ï¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÄÉ¤¤²ó¤·¤Æ¡¢¸µµ¤¤ËÎø¤òëð²Î¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬º£·î¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¤Ë¡£
¡ÊLUA¡Ë ¢¨²èÁü½ÐÅµ¡¿Àê¤¤TV NEWS