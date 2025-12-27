»°ÎØ¥Ð¥¤¥¯¤«¤é½÷¤Î»ÒÍî²¼¡Ä±¿Å¾¼ê¡Èµ¤¤Å¤«¤º¡ÉÁö¤êµî¤ë¡¡Ãæ¹ñ¡Ú #À¤³¦¤Î¥ß¥À¥· ¡Û
º£½µµ¯¤¤¿À¤³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¥ß¥À¥·¡×¡£Ãæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê¤Î¡Ö»°ÎØ¥Ð¥¤¥¯¤«¤é½÷¤Î»ÒÍî²¼¡¡±¿Å¾¼ê¡Èµ¤¤Å¤«¤º¡ÉÁö¤êµî¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê¤Ç¡¢º¸ÀÞ¤·¤¿»°ÎØ¥Ð¥¤¥¯¤«¤éÍî²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È½÷¤Î»Ò¡£
±¿Å¾¼ê¡Ö¤¢¤Ö¤Ê¤¤¡ª¡×
¤¦¤·¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢¤¢¤ï¤Æ¤Æ¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»öÂÖ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤ë»°ÎØ¥Ð¥¤¥¯¡£
¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡È¤¢¤ë¹ÔÆ°¡É¤Ë¡£
±¿Å¾¼ê¡Ö¤ª¾î¤µ¤ó¤ª¤¤¤Ç¡ª¡¡Á÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡ª¡×
µã¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤ò¾è¤»¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹¤Ï¥ë¡¼¥È¤òÊÑ¹¹¡£»°ÎØ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÄÉÀ×¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¸å¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤ª¤è¤½3¥¥í¡£¤è¤¦¤ä¤¯»°ÎØ¥Ð¥¤¥¯¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢Ìµ»ö¡¢½÷¤Î»Ò¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½÷¤Î»Ò¤Î²ÈÂ²¤Ç¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢½÷¤Î»Ò¤ËÂç¤¤Ê¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê12·î26ÆüÊüÁ÷¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë