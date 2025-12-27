「全国高校ラグビー・１回戦、常翔学園４１−２９茗渓学園」（２７日、花園ラグビー場）

常翔学園（大阪第２）が茗渓学園（茨城）に競り勝ち２回戦に進出した。終盤に２２−３４と迫られたが、相手の反則でペナルティートライを得て振り切った。このカードはくしくも、１９８８年度の決勝戦と同じ顔合わせ。常翔学園は当時、大工大高の校名で出場し、８９年１月７日の決勝戦で戦う予定だった。しかし同日、昭和天皇崩御に伴い大会は中止され、両校優勝となった。以後、これまで９２年度と０６年度にも対戦して１勝１敗だった。

白木繁之監督（３７）は「１勝１敗ということで勝てて良かった」と胸をなで下ろし「昔も今も展開が速いラグビーで上手だし、判断力も優れているので、スタートも今も昔も変わらなかった。強かった」と相手をたたえた。

自身は１９８８年１１月生まれで、当時の記憶はないというが、組み合わせ抽選後は選手たちに“幻の決勝戦”の話をしてきた。「実際に当事者としていたわけではないが、ＯＢから伝えられるのはいいことなので。（勝てて）自信になったと思う。強い相手なので。実際やってみて想像以上のスピードだったと思うし、経験できてよかった」と伝統を背負っての一戦を振り返った。

フッカー岡本慶次主将（３年）は「伝統校対決を楽しんでいたので楽しみだったし、この１日を思い描いて練習していたので楽しかった」と笑顔をみせた。２回戦は昨年優勝の桐蔭学園（神奈川第１）と対戦する。「桐蔭学園さんにはずっと負けているので、勝って自分たちのラグビーの力を証明したい」と闘志を燃やした。