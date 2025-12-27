¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×ºÇ½ª²ó¤Î¡È¥µ¥¤¥óÇÏ·ô¡É¤Ï¡ÄÁ°Æü¥ª¥Ã¥º¤Ç3Ï¢Ã±10Ëü±ßÄ¶¤¨
¡¡25Ç¯Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¡ÖÂè70²óÍÇÏµÇ°¡×¤¬28Æü¥²¡¼¥È¥¤¥ó¡£TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(ÆüÍË¸å9¡¦00)¤«¤éÆ³¤¤¤¿¡È¥µ¥¤¥óÇÏ·ô¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡Ç¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÀ¤Áê¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£²áµî¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿01Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ü¥¹¤ÈÊÆ¹ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇÏÌ¾¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼·èÃå¡£12Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤Áê¤ò1»ú¤ÇÉ½¤¹¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ç¡Ö¶â¡×¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤¬À©¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(ÆüÍË¸å9¡¦00)¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÇÏ¤¬¡¢G1¤ä½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉðËµ³¼ê¤Î½Ð±é¤¬9·î26Æü¤Ë¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡Ö(³ô)¥¦¥¤¥ó¡×¤Î¾¡ÉéÉþ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¾¡ÉéÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥¯Ë¹¤ò»ý¤Ã¤¿ÉðË¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½µËö¤È¤Ê¤ë9·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½©¤ÎG1³«ËëÀï¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡×¤Ç¤Ï¡Ö(³ô)¥¦¥¤¥ó¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬Í¥¾¡¡£2Ãå¤Ë¤ÏÉðËµ³¾è¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂè8ÏÃ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÁêÂ³ÇÏ¸ÂÄêÇÏ¼ç¡×¤À¤Ã¤¿¡£11·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖG1¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡×¤Ç¤Ï¡¢Ã±¾¡4ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¥»¥ó4¡áÊ©¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡¢Éã¥°¥ì¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë¤¬¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤Î2Ê¬20ÉÃ3¤òÃ¡¤½Ð¤··ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¬¡¦¥«¡¼¥ó4À¤ÅÂ²¼¤Î½êÍÇÏ¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£Ç¯2·î¤ËÅÂ²¼¤¬»àµî¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ì¼¤Î¥¶¡¼¥é²¦½÷¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥¬¡¦¥«¡¼¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ºSCEA¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆ±ºî¤«¤é¡È¥µ¥¤¥ó¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤ÏÄº¾å·èÀï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍÇÏµÇ°¤Î·ë²Ì¤Ï1Ãå1ÈÖ¡¢2Ãå14ÈÖ¡¢3Ãå2ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇÏÈÖ¤òº£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ë½Å¤Í¤ë¤È¡¢1ÈÖ¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¡¢14ÈÖ¥¢¥é¥¿¡¢2ÈÖ¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î3Ï¢Ã±27Æü17»þ»þÅÀ¤Î¥ª¥Ã¥º¤Ç1070.8ÇÜ¡£100±ß¤¬10Ëü7080±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½©¶¥ÇÏ¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤«¤éÆ³¤«¤ì¤¿¡È¥µ¥¤¥ó¡É¤¬Â¿¤¯ÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤À¡£Ç¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤â¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×´ØÏ¢¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£